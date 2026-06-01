Пять человек погибли при взрыве на оборонном заводе в Южной Корее

Пять человек погибли в понедельник, а двое получили ранения в результате взрыва на заводе оборонной компании Hanwha Aerospace в городе Тэджон в Южной Корее, сообщили чиновники, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Пожарная служба получила сообщение о взрыве на заводе оборонной компании в 10:59 утра по местному времени и мобилизовала около 100 сотрудников для тушения пожара на месте, сообщают представители пожарной службы и полиции.

В результате взрыва пять человек погибли, а двое получили ранения — один человек получил ожоги всего тела, а другой — легкие травмы. Все погибшие были найдены мертвыми на месте происшествия.

Предположительно, взрыв произошел, когда рабочие на объекте проводили работы по очистке, связанные со взрывчаткой.

Пожарные полностью потушили пламя в 13:07, а власти планируют расследовать точную причину пожара.

Компания Hanwha Aerospace Co., оборонная дочерняя компания Hanwha Group, извинилась за смертоносный взрыв на своем заводе в Тэджоне в понедельник и пообещала тщательно расследовать причину аварии и ликвидировать ее последствия.

Это стало последним смертоносным взрывом на объекте компании, которая разрабатывает мощные ракетные двигатели и тактические системы оружия класса "поверхность-поверхность". В 2018 году в результате взрыва на заводе погибло пять человек. В следующем году там произошел еще один взрыв, в результате которого погибло трое рабочих.

