Взрыв на складе взрывчатки в Мьянме унес жизни более 40 человек
Киев • УНН
В городе Намкам произошел взрыв на складе промышленной взрывчатки, погибло более 40 человек. Среди многочисленных жертв есть дети, еще около 70 человек ранены.
В воскресенье в результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы погибли более 40 человек. По сообщениям, в помещении хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Еще около 70 человек получили ранения, сообщили спасатели. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Взрыв произошел в городке Намкам, что примерно в трех километрах к югу от китайской границы. Этот район контролируется повстанческой группировкой "Национально-освободительная армия Таанг" (TNLA).
На данный момент точное число погибших неизвестно. По данным спасателей, погибло от 40 до 46 человек, среди жертв есть дети. Около 70 человек получили ранения.
В то же время источники AFP утверждают, что число жертв взрыва колеблется от 46 до 59.
Мьянму охватила гражданская война после захвата власти военными в 2021 году, когда в результате государственного переворота было свергнуто демократическое правительство во главе с Аун Сан Су Чжи.
