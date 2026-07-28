ООН сообщила о резком росте случаев торговли людьми для онлайн-мошенничества

Международная организация по миграции ООН предупреждает, что преступные сети вербуют и продают сотни тысяч людей — многие из них имеют высшее образование и хорошо владеют английским языком — для работы в онлайн-мошеннических центрах. В организации отмечают, что количество таких случаев растет. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным Международной организации по миграции, жертв чаще всего заманивают фальшивыми объявлениями о работе, преимущественно через социальные сети, обещая трудоустройство за границей. После этого их удерживают силой, изымают документы и с помощью насилия, угроз и так называемого долгового рабства заставляют участвовать в онлайн-мошенничестве.

Сейчас мы наблюдаем значительный рост количества таких случаев. Мы видим, что жертв из более чем 80 стран мира переправляют в эти мошеннические центры - заявила журналистам в Женеве генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп.

По ее словам, преступники вербуют людей, которые часто хорошо владеют английским языком, имеют дипломы о высшем образовании и определенный профессиональный опыт. Она добавила, что больше всего таких случаев на данный момент фиксируют в Азии.

Организация сослалась на оценки Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым убытки от таких схем в странах Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в прошлом году достигли 114 млрд долларов. В то же время в так называемых "мошеннических комплексах" в регионе могут удерживать сотни тысяч людей, ставших жертвами торговли людьми.

В Международной организации по миграции сообщили, что в 2022–2025 годах оказали помощь более 3,5 тысячи пострадавших от принуждения к преступной деятельности. Они происходили почти из 40 стран, а больше всего жертв было среди граждан Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Эфиопии, Кении и Бангладеш.

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