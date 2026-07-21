Технологии помогают международным преступным группировкам укреплять свои позиции - доклад ООН

$44.700.0451.100.04
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 3306 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
11:40 • 11133 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
09:18 • 19318 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 33409 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 36212 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
21 июля, 02:02 • 24267 просмотра
МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн
Эксклюзив
20 июля, 16:10 • 33339 просмотра
Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии
Эксклюзив
20 июля, 14:45 • 41187 просмотра
В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й
20 июля, 14:03 • 35392 просмотра
100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США
20 июля, 13:53 • 31510 просмотра
В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении КабминаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4.3м/с
35%
746мм
Популярные новости
Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы21 июля, 04:09 • 18684 просмотра
Генштаб сообщил о ликвидации еще 1370 оккупантов и более 90 артсистем за суткиPhoto21 июля, 04:27 • 23490 просмотра
Смертельное ДТП с тремя погибшими подростками на Львовщине: водитель получил подозрениеPhoto21 июля, 05:11 • 22080 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 29842 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний10:46 • 14241 просмотра
публикации
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний10:46 • 14253 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 33409 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 36212 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 43401 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
20 июля, 11:10 • 50735 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Олег Кипер
Фридрих Мерц
Блогеры
Актуальные места
Украина
Румыния
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесса
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 29854 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 27340 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 39557 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 44611 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 69007 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Микоян МиГ-29
Ракетный комплекс "Панцирь"
Financial Times

Технологии помогают международным преступным группировкам укреплять свои позиции - доклад ООН

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Доклад ООН показывает, что транснациональная преступность в Азии использует ИИ и новые технологии для мошенничества. Дети подвергаются рискам из-за онлайн-игр и созданных ИИ изображений сексуального характера.

Технологии помогают международным преступным группировкам укреплять свои позиции - доклад ООН

Преступные группировки, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, используют все более интегрированные сети и технологии для создания быстрорастущей нелегальной экономики с щупальцами, простирающимися далеко за пределы Азии, причем только мошеннические схемы привели к совокупным потерям от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов в 2025 году, говорится в докладе ООН, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) описывается, как транснациональная преступность, ранее сосредоточенная в Юго-Восточной Азии, распространилась на другие регионы, в то время как глобальные преступные группировки все чаще занимаются торговлей наркотиками, людьми и дикими животными в Азии.

Преступники используют новые технологии для отмывания денег через глобальные финансовые системы и применяют искусственный интеллект для краж у жертв по всему миру, говорится в докладе, опубликованном во вторник.

Дети подвергаются все большему риску

Одним из ключевых выводов доклада является угроза для детей как со стороны ИИ, так и со стороны онлайн-игр, поскольку сотни мошеннических схем, разбросанных по всей Юго-Восточной Азии, предоставляют площадки для торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и продажи контента, связанного с сексуальным насилием над детьми.

"Наблюдается огромный рост количества созданных с помощью ИИ изображений сексуального характера с участием детей... передаваемых через зашифрованные коммуникационные платформы", - заявил Иншик Сим, исследователь и координатор доклада Управления ООН по наркотикам и преступности на брифинге.

Преступные синдикаты Восточной Азии ведут бизнес, используя вредоносное ПО, генеративный ИИ и дипфейки для сексторшена и сексуальной эксплуатации, что увеличивает риски насилия при личной встрече, а также трансляции насилия и груминга жертв в прямых эфирах. Помимо прямой торговли людьми для секс-индустрии, жертв могут продавать в домашнее рабство, принудительное попрошайничество и принудительный труд, среди других форм эксплуатации, говорится в отчете.

Социальные сети, онлайн-игры и азартные игры также представляют опасность для детей, отмечается в докладе, ссылаясь на опросы, показывающие, что сотни детей и подростков по всей Юго-Восточной Азии вовлечены в онлайн-азартные игры, некоторые до степени зависимости.

Торговля наркотиками, оружием, табаком и дикими животными

В отчете оценивается совокупный годовой объем продаж нелегальных наркотиков в Юго-Восточной Азии и соседних странах в 109 миллиардов долларов, при этом резко растет количество изъятий нелегальных партий. Это включает метамфетамин, героин и кетамин.

В нем указывается, что морской "треугольник" Сулу-Селебес между Индонезией, Малайзией и Филиппинами становится все более важным коридором для поставок кокаина из Латинской Америки в Азию, причем нелегальные грузы иногда скрыты в легальных грузах, таких как китайский чай.

В отчете также говорится, что этот район часто используется для контрабанды диких животных и стрелкового оружия.

Тем временем, Таиланд и Вьетнам все чаще становятся источником каннабиса, который поставляется в Японию, где он запрещен, и в Европу, говорится в отчете.

Отмывание денег и другие инструменты поддерживают деятельность преступников

В отчете описывается, как трансграничные финансовые и технологические сети поддерживают то, что в нем называется "инфраструктурой криминальных услуг", способствующей глобальной организованной преступности.

Используемые инструменты включают криптовалюту, зашифрованные и частные коммуникационные платформы и генеративный ИИ для создания убедительного фишингового контента, развертывания дипфейк-видео и голосовых звонков в режиме реального времени. Используя переводы на основе ИИ, они могут одновременно атаковать жертв на многих языках, говорится в отчете.

Спутниковая связь также позволяет мошенническим группировкам действовать в удаленных местах или местах, находящихся под пристальным наблюдением.

Для противодействия этой растущей криминальной экосистеме властям нужна скоординированная трансграничная стратегия, которая интегрирует правоохранительные меры в области данных, связи и финансовых систем, а также онлайн-сервисов и торговых площадок, говорится в отчете.

Жесткие меры вынуждают мошеннические центры перемещаться в офшоры и уходить в подполье.

После того, как власти Таиланда, Китая и других стран провели рейды на крупные мошеннические центры, расположенные в основном в приграничных районах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, преступники отреагировали, переместившись в другие части мира или начав действовать в меньших масштабах.

"Они были уничтожены, но ни одна из операций не прекратилась", - сказал Сон Чже Шин, аналитик и сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Управления ООН по наркотикам и преступности.

Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием05.02.26, 17:11 • 3335 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Камбоджа
Лаос
Вьетнам
Малайзия
Таиланд
Индонезия
Мьянма
Филиппины
Азия
Европа
Китай
Япония