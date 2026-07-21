Технологии помогают международным преступным группировкам укреплять свои позиции - доклад ООН

Преступные группировки, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, используют все более интегрированные сети и технологии для создания быстрорастущей нелегальной экономики с щупальцами, простирающимися далеко за пределы Азии, причем только мошеннические схемы привели к совокупным потерям от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов в 2025 году, говорится в докладе ООН, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) описывается, как транснациональная преступность, ранее сосредоточенная в Юго-Восточной Азии, распространилась на другие регионы, в то время как глобальные преступные группировки все чаще занимаются торговлей наркотиками, людьми и дикими животными в Азии.

Преступники используют новые технологии для отмывания денег через глобальные финансовые системы и применяют искусственный интеллект для краж у жертв по всему миру, говорится в докладе, опубликованном во вторник.

Дети подвергаются все большему риску

Одним из ключевых выводов доклада является угроза для детей как со стороны ИИ, так и со стороны онлайн-игр, поскольку сотни мошеннических схем, разбросанных по всей Юго-Восточной Азии, предоставляют площадки для торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и продажи контента, связанного с сексуальным насилием над детьми.

"Наблюдается огромный рост количества созданных с помощью ИИ изображений сексуального характера с участием детей... передаваемых через зашифрованные коммуникационные платформы", - заявил Иншик Сим, исследователь и координатор доклада Управления ООН по наркотикам и преступности на брифинге.

Преступные синдикаты Восточной Азии ведут бизнес, используя вредоносное ПО, генеративный ИИ и дипфейки для сексторшена и сексуальной эксплуатации, что увеличивает риски насилия при личной встрече, а также трансляции насилия и груминга жертв в прямых эфирах. Помимо прямой торговли людьми для секс-индустрии, жертв могут продавать в домашнее рабство, принудительное попрошайничество и принудительный труд, среди других форм эксплуатации, говорится в отчете.

Социальные сети, онлайн-игры и азартные игры также представляют опасность для детей, отмечается в докладе, ссылаясь на опросы, показывающие, что сотни детей и подростков по всей Юго-Восточной Азии вовлечены в онлайн-азартные игры, некоторые до степени зависимости.

Торговля наркотиками, оружием, табаком и дикими животными

В отчете оценивается совокупный годовой объем продаж нелегальных наркотиков в Юго-Восточной Азии и соседних странах в 109 миллиардов долларов, при этом резко растет количество изъятий нелегальных партий. Это включает метамфетамин, героин и кетамин.

В нем указывается, что морской "треугольник" Сулу-Селебес между Индонезией, Малайзией и Филиппинами становится все более важным коридором для поставок кокаина из Латинской Америки в Азию, причем нелегальные грузы иногда скрыты в легальных грузах, таких как китайский чай.

В отчете также говорится, что этот район часто используется для контрабанды диких животных и стрелкового оружия.

Тем временем, Таиланд и Вьетнам все чаще становятся источником каннабиса, который поставляется в Японию, где он запрещен, и в Европу, говорится в отчете.

Отмывание денег и другие инструменты поддерживают деятельность преступников

В отчете описывается, как трансграничные финансовые и технологические сети поддерживают то, что в нем называется "инфраструктурой криминальных услуг", способствующей глобальной организованной преступности.

Используемые инструменты включают криптовалюту, зашифрованные и частные коммуникационные платформы и генеративный ИИ для создания убедительного фишингового контента, развертывания дипфейк-видео и голосовых звонков в режиме реального времени. Используя переводы на основе ИИ, они могут одновременно атаковать жертв на многих языках, говорится в отчете.

Спутниковая связь также позволяет мошенническим группировкам действовать в удаленных местах или местах, находящихся под пристальным наблюдением.

Для противодействия этой растущей криминальной экосистеме властям нужна скоординированная трансграничная стратегия, которая интегрирует правоохранительные меры в области данных, связи и финансовых систем, а также онлайн-сервисов и торговых площадок, говорится в отчете.

Жесткие меры вынуждают мошеннические центры перемещаться в офшоры и уходить в подполье.

После того, как власти Таиланда, Китая и других стран провели рейды на крупные мошеннические центры, расположенные в основном в приграничных районах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, преступники отреагировали, переместившись в другие части мира или начав действовать в меньших масштабах.

"Они были уничтожены, но ни одна из операций не прекратилась", - сказал Сон Чже Шин, аналитик и сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Управления ООН по наркотикам и преступности.

Офис Генпрокурора совместно с ООН активизирует борьбу с киберпреступностью, торговлей людьми и оружием