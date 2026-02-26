«Росатом» игнорирует санкции Британии и продолжает строительство атомных электростанций за рубежом – Reuters

Российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что продолжит реализацию иностранных проектов строительства АЭС и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства, несмотря на новые британские санкции против российских компаний. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Великобритания включила три дочерние компании "Росатома", связанные с его зарубежными проектами, в новый пакет санкций — крупнейший с тех пор, как Россия ввела войска в Украину в 2022 году.

В британском правительстве заявили, что эти структуры внесли в список, поскольку они участвуют "в попытках обеспечить контракты на новые российские ядерные объекты за рубежом", открывая дополнительные энергетические источники доходов, чтобы компенсировать "стремительное падение нефтяных доходов".

Росатом рассматривает любые односторонние ограничения как нелегитимные с точки зрения международного права. В сфере мирной ядерной энергетики безопасность является наивысшим приоритетом. Такие меры подрывают эту основу