«Росатом» игнорирует санкции Британии и продолжает строительство атомных электростанций за рубежом – Reuters
Киев • УНН
Российская госкорпорация «Росатом» заявила, что продолжит реализацию иностранных проектов строительства АЭС, несмотря на новые британские санкции против ее дочерних компаний. Компания считает ограничения нелегитимными и подчеркивает свою роль в мирной ядерной энергетике.
Российская государственная корпорация "Росатом" заявила, что продолжит реализацию иностранных проектов строительства АЭС и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства, несмотря на новые британские санкции против российских компаний. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Великобритания включила три дочерние компании "Росатома", связанные с его зарубежными проектами, в новый пакет санкций — крупнейший с тех пор, как Россия ввела войска в Украину в 2022 году.
В британском правительстве заявили, что эти структуры внесли в список, поскольку они участвуют "в попытках обеспечить контракты на новые российские ядерные объекты за рубежом", открывая дополнительные энергетические источники доходов, чтобы компенсировать "стремительное падение нефтяных доходов".
Росатом рассматривает любые односторонние ограничения как нелегитимные с точки зрения международного права. В сфере мирной ядерной энергетики безопасность является наивысшим приоритетом. Такие меры подрывают эту основу
При этом сам "Росатом" под санкции не попал.
По состоянию на 2024 год "Росатом" имел крупнейший в мире портфель зарубежных проектов АЭС — 33 энергоблока большой мощности. Компания в настоящее время строит атомные электростанции в Турции, Египте, Китае, Бангладеш, Венгрии, Казахстане и других странах.
"Росатом" также заявил, что является строителем АЭС номер один в мире с долей рынка 90% и является ключевым игроком в поставках ядерного топлива.
