Росатом ігнорує санкції Британії та продовжує будівництво атомних електростанцій за кордоном - Reuters

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 5978 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 11034 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 12237 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 22077 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 15988 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 75016 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 41514 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50226 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63427 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54248 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37883 перегляди
Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя УкраїниPhotoVideo26 лютого, 09:28 • 4712 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 37288 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 8692 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17948 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 22077 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 18022 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 75016 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 67638 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 72459 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Веревський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 828 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37943 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 49118 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 51799 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 57164 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

Росатом ігнорує санкції Британії та продовжує будівництво атомних електростанцій за кордоном - Reuters

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Російська держкорпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС, попри нові британські санкції проти її дочірніх компаній. Компанія вважає обмеження нелегітимними та підкреслює свою роль у мирній ядерній енергетиці.

Росатом ігнорує санкції Британії та продовжує будівництво атомних електростанцій за кордоном - Reuters

Російська державна корпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС і надалі виконуватиме свої зобов'язання, попри нові британські санкції проти російських компаній. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

Велика Британія включила три дочірні компанії "Росатома", пов'язані з його закордонними проєктами, до нового пакета санкцій — найбільшого відтоді, як Росія ввела війська в Україну у 2022 році.

У британському уряді заявили, що ці структури внесли до списку, оскільки вони беруть участь "у спробах забезпечити контракти на нові російські ядерні об'єкти за кордоном", відкриваючи додаткові енергетичні джерела доходів, щоб компенсувати "стрімке падіння нафтових доходів".

Росатом розглядає будь-які односторонні обмеження як нелегітимні з точки зору міжнародного права. У сфері мирної ядерної енергетики безпека є найвищим пріоритетом. Такі заходи підривають цю основу

- йдеться в заяві компанії.

При цьому сам "Росатом" під санкції не потрапив.

Станом на 2024 рік "Росатом" мав найбільший у світі портфель закордонних проєктів АЕС — 33 енергоблоки великої потужності. Компанія наразі будує атомні електростанції в Туреччині, Єгипті, Китаї, Бангладеш, Угорщині, Казахстані та інших країнах.

"Росатом" також заявив, що є будівельником АЕС номер один у світі з часткою ринку 90% і є ключовим гравцем у постачанні ядерного палива.

Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів24.02.26, 20:34 • 35037 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Бангладеш
Велика Британія
Китай
Туреччина
Угорщина
Єгипет
Україна
Казахстан