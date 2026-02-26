Росатом ігнорує санкції Британії та продовжує будівництво атомних електростанцій за кордоном - Reuters
Київ • УНН
Російська держкорпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС, попри нові британські санкції проти її дочірніх компаній. Компанія вважає обмеження нелегітимними та підкреслює свою роль у мирній ядерній енергетиці.
Російська державна корпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС і надалі виконуватиме свої зобов'язання, попри нові британські санкції проти російських компаній. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
Велика Британія включила три дочірні компанії "Росатома", пов'язані з його закордонними проєктами, до нового пакета санкцій — найбільшого відтоді, як Росія ввела війська в Україну у 2022 році.
У британському уряді заявили, що ці структури внесли до списку, оскільки вони беруть участь "у спробах забезпечити контракти на нові російські ядерні об'єкти за кордоном", відкриваючи додаткові енергетичні джерела доходів, щоб компенсувати "стрімке падіння нафтових доходів".
Росатом розглядає будь-які односторонні обмеження як нелегітимні з точки зору міжнародного права. У сфері мирної ядерної енергетики безпека є найвищим пріоритетом. Такі заходи підривають цю основу
При цьому сам "Росатом" під санкції не потрапив.
Станом на 2024 рік "Росатом" мав найбільший у світі портфель закордонних проєктів АЕС — 33 енергоблоки великої потужності. Компанія наразі будує атомні електростанції в Туреччині, Єгипті, Китаї, Бангладеш, Угорщині, Казахстані та інших країнах.
"Росатом" також заявив, що є будівельником АЕС номер один у світі з часткою ринку 90% і є ключовим гравцем у постачанні ядерного палива.
