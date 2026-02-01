$42.850.00
Сборная Пакистана по крикету будет бойкотировать матч чемпионата мира T20 против Индии

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Пакистанская команда по крикету примет участие в чемпионате мира ICC по T20 2026 года, но будет бойкотировать матч против Индии. Все матчи Пакистана пройдут в Шри-Ланке из-за политической напряженности.

Сборная Пакистана по крикету будет бойкотировать матч чемпионата мира T20 против Индии

Пакистанской команде по крикету будет разрешено принять участие в предстоящем чемпионате мира по T20, но она должна бойкотировать групповой матч против Индии. Об этом заявило правительство Пакистана в воскресенье, передает УНН со ссылкой на AP.

"Правительство Исламской Республики Пакистан дает разрешение пакистанской команде по крикету на участие в чемпионате мира ICC по T20 2026 года", - говорится в сообщении правительства на его официальном аккаунте в X. "Однако пакистанская команда по крикету не должна выходить на поле в матче, запланированном на 15 февраля 2026 года, против Индии".

Индия и Пакистан достигли перемирия без посредничества США: детали18.06.25, 14:54 • 3873 просмотра

Пакистан проведет все свои матчи в Шри-Ланке из-за политической напряженности в отношениях с Индией, которая является соорганизатором турнира вместе со Шри-Ланкой.

Причина бойкота Пакистаном матча группы А против Индии не была названа, но глава Пакистанского совета по крикету Мохсин Накви раскритиковал ICC за "двойные стандарты" за отказ перенести матчи Бангладеш в Шри-Ланку. Бангладеш заменила Шотландия на этом турнире.

Первый матч Пакистана состоится в субботу против Нидерландов. Затем команда сыграет с США 10 февраля и с Намибией 18 февраля.

Индия автоматически получит два очка, если Пакистан откажется от участия в матче.

Антонина Туманова

СпортНовости Мира
Социальная сеть
Шри-Ланка
Шотландия
Индия
Бангладеш
Нидерланды
Соединённые Штаты
Пакистан