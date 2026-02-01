$42.850.00
Збірна Пакистану з крикету бойкотуватиме матч чемпіонату світу T20 проти Індії

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Пакистанська команда з крикету візьме участь у чемпіонаті світу ICC з T20 2026 року, але бойкотуватиме матч проти Індії. Усі матчі Пакистану пройдуть у Шрі-Ланці через політичну напруженість.

Збірна Пакистану з крикету бойкотуватиме матч чемпіонату світу T20 проти Індії

Пакистанській команді з крикету буде дозволено взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з T20, але вона має бойкотувати груповий матч проти Індії. Про це заявив уряд Пакистану в неділю, передає УНН із посиланням на AP.

"Уряд Ісламської Республіки Пакистан дає дозвіл пакистанській команді з крикету на участь у чемпіонаті світу ICC з T20 2026 року", - йдеться в повідомленні уряду на його офіційному акаунті в X. "Однак пакистанська команда з крикету не повинна виходити на поле в матчі, запланованому на 15 лютого 2026 року, проти Індії".

Індія та Пакистан досягли перемир'я без посередництва США: деталі18.06.25, 14:54 • 3873 перегляди

Пакистан проведе всі свої матчі в Шрі-Ланці через політичну напруженість у відносинах з Індією, яка є співорганізатором турніру разом зі Шрі-Ланкою.

Причину бойкоту Пакистаном матчу групи А проти Індії не було названо, але голова Пакистанської ради з крикету Мохсін Накві розкритикував ICC за "подвійні стандарти" за відмову перенести матчі Бангладеш до Шрі-Ланки. Бангладеш замінила Шотландія на цьому турнірі.

Перший матч Пакистану відбудеться у суботу проти Нідерландів. Потім команда зіграє зі США 10 лютого та з Намібією 18 лютого.

Індія автоматично отримає два очки, якщо Пакистан відмовиться від участі у матчі.

Антоніна Туманова

СпортНовини Світу
