Збірна Пакистану з крикету бойкотуватиме матч чемпіонату світу T20 проти Індії
Київ • УНН
Пакистанська команда з крикету візьме участь у чемпіонаті світу ICC з T20 2026 року, але бойкотуватиме матч проти Індії. Усі матчі Пакистану пройдуть у Шрі-Ланці через політичну напруженість.
Пакистанській команді з крикету буде дозволено взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу з T20, але вона має бойкотувати груповий матч проти Індії. Про це заявив уряд Пакистану в неділю, передає УНН із посиланням на AP.
"Уряд Ісламської Республіки Пакистан дає дозвіл пакистанській команді з крикету на участь у чемпіонаті світу ICC з T20 2026 року", - йдеться в повідомленні уряду на його офіційному акаунті в X. "Однак пакистанська команда з крикету не повинна виходити на поле в матчі, запланованому на 15 лютого 2026 року, проти Індії".
Пакистан проведе всі свої матчі в Шрі-Ланці через політичну напруженість у відносинах з Індією, яка є співорганізатором турніру разом зі Шрі-Ланкою.
Причину бойкоту Пакистаном матчу групи А проти Індії не було названо, але голова Пакистанської ради з крикету Мохсін Накві розкритикував ICC за "подвійні стандарти" за відмову перенести матчі Бангладеш до Шрі-Ланки. Бангладеш замінила Шотландія на цьому турнірі.
Перший матч Пакистану відбудеться у суботу проти Нідерландів. Потім команда зіграє зі США 10 лютого та з Намібією 18 лютого.
Індія автоматично отримає два очки, якщо Пакистан відмовиться від участі у матчі.