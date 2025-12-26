$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 7408 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
13:36 • 12180 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 18722 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 33358 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 22759 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18510 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18524 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20369 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41969 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 33359 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41969 просмотра
Еще 15 лет тюрьмы и миллиардный штраф: в Малайзии вынесли приговор экс-премьеру Наджибу Разаку

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак получил 15 лет заключения и штраф в $2,82 млрд по делу о хищении средств фонда 1MDB. Новый срок начнет действовать после завершения предыдущего наказания в 2028 году.

Еще 15 лет тюрьмы и миллиардный штраф: в Малайзии вынесли приговор экс-премьеру Наджибу Разаку
Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил новый приговор по делу о хищении средств государственного фонда 1MDB, предусматривающий 15 лет тюремного заключения и рекордный штраф в размере 2,82 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Наджиб был признан виновным по всем 25 пунктам обвинения. Новый срок начнет действовать после того, как политик завершит отбывать предыдущее наказание в 2028 году. Следствие доказало, что из фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) было похищено по меньшей мере 4,5 миллиарда долларов, из которых более 1 миллиарда попало непосредственно на личные счета Разака.

Опровержение версии о "козле отпущения"

Во время оглашения приговора, которое длилось пять часов, судья Коллин Лоуренс Секвера отверг линию защиты о том, что Наджиба якобы обманули подчиненные и беглый финансист Джо Лоу. Суд установил, что премьер-министр имел "безошибочную связь" с Лоу и лично контролировал процесс принятия решений.

Утверждение обвиняемого о том, что обвинения против него были охотой на ведьм и политически мотивированными, было опровергнуто холодными, убедительными и неопровержимыми доказательствами против него, которые указывали на то, что обвиняемый злоупотреблял своим властным положением в 1MDB, а также широкими полномочиями, предоставленными ему 

– заявил судья Секвера. 

Он добавил, что вера в непричастность Наджиба "расширит воображение до сферы чистой фантазии".

Политический резонанс

Несмотря на пребывание под стражей с 2022 года, Наджиб Разак сохраняет значительное влияние на партию UMNO, которая входит в действующий правящий альянс премьер-министра Анвара Ибрагима. Новый приговор может спровоцировать внутриполитическую напряженность в стране.

Сам осужденный через своего адвоката призвал сторонников к спокойствию и пообещал оспорить решение в апелляционном суде. 

Эта борьба не является попыткой избежать ответственности. Это усилия, направленные на поддержание справедливости, поддержание целостности конституции и защиту суверенитета верховенства права без страха и пристрастия 

– говорится в заявлении Разака.

Степан Гафтко

Новости Мира
