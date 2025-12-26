Еще 15 лет тюрьмы и миллиардный штраф: в Малайзии вынесли приговор экс-премьеру Наджибу Разаку

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил новый приговор по делу о хищении средств государственного фонда 1MDB, предусматривающий 15 лет тюремного заключения и рекордный штраф в размере 2,82 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Наджиб был признан виновным по всем 25 пунктам обвинения. Новый срок начнет действовать после того, как политик завершит отбывать предыдущее наказание в 2028 году. Следствие доказало, что из фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB) было похищено по меньшей мере 4,5 миллиарда долларов, из которых более 1 миллиарда попало непосредственно на личные счета Разака.

Опровержение версии о "козле отпущения"

Во время оглашения приговора, которое длилось пять часов, судья Коллин Лоуренс Секвера отверг линию защиты о том, что Наджиба якобы обманули подчиненные и беглый финансист Джо Лоу. Суд установил, что премьер-министр имел "безошибочную связь" с Лоу и лично контролировал процесс принятия решений.

Утверждение обвиняемого о том, что обвинения против него были охотой на ведьм и политически мотивированными, было опровергнуто холодными, убедительными и неопровержимыми доказательствами против него, которые указывали на то, что обвиняемый злоупотреблял своим властным положением в 1MDB, а также широкими полномочиями, предоставленными ему – заявил судья Секвера.

Он добавил, что вера в непричастность Наджиба "расширит воображение до сферы чистой фантазии".

Политический резонанс

Несмотря на пребывание под стражей с 2022 года, Наджиб Разак сохраняет значительное влияние на партию UMNO, которая входит в действующий правящий альянс премьер-министра Анвара Ибрагима. Новый приговор может спровоцировать внутриполитическую напряженность в стране.

Сам осужденный через своего адвоката призвал сторонников к спокойствию и пообещал оспорить решение в апелляционном суде.

Эта борьба не является попыткой избежать ответственности. Это усилия, направленные на поддержание справедливости, поддержание целостности конституции и защиту суверенитета верховенства права без страха и пристрастия – говорится в заявлении Разака.

