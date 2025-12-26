Ще 15 років тюрми та мільярдний штраф: у Малайзії винесли вирок експрем'єру Наджибу Разаку

$41.930.22
16:30 • 5344 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 11164 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 17773 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 32157 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 22174 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18215 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18297 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20245 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41400 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17497 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 24453 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко26 грудня, 08:36 • 13723 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 24631 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 15460 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 15177 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 2378 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 5344 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 11436 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 32151 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41397 перегляди
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 2378 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 1696 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 4552 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 7598 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 24476 перегляди
Ще 15 років тюрми та мільярдний штраф: у Малайзії винесли вирок експрем'єру Наджибу Разаку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Експрем'єр Малайзії Наджиб Разак отримав 15 років ув'язнення та штраф у $2,82 млрд у справі про розкрадання коштів фонду 1MDB. Новий термін почне діяти після завершення попереднього покарання у 2028 році.

Ще 15 років тюрми та мільярдний штраф: у Малайзії винесли вирок експрем'єру Наджибу Разаку
Фото: Reuters

Колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак отримав новий вирок у справі про розкрадання коштів державного фонду 1MDB, що передбачає 15 років ув'язнення та рекордний штраф у розмірі 2,82 мільярда доларів. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Наджиба визнали винним за всіма 25 пунктами звинувачення. Новий термін почне діяти після того, як політик завершить відбувати попереднє покарання у 2028 році. Слідство довело, що з фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB) було викрадено щонайменше 4,5 мільярда доларів, з яких понад 1 мільярд потрапив безпосередньо на особисті рахунки Разака.

Спростування версії про "цапа-відбувайла"

Під час оголошення вироку, яке тривало п'ять годин, суддя Коллін Лоуренс Секвера відкинув лінію захисту про те, що Наджиба нібито ошукали підлеглі та фінансист-втікач Джо Лоу. Суд встановив, що прем'єр-міністр мав "безпомилковий зв'язок" із Лоу та особисто контролював процес прийняття рішень.

Твердження обвинуваченого про те, що звинувачення проти нього були полюванням на відьом та політично мотивованими, було спростовано холодними, переконливими та незаперечними доказами проти нього, які вказували на те, що обвинувачений зловживав своїм владним становищем в 1MDB, а також широкими повноваженнями, наданими йому 

– заявив суддя Секвера. 

Він додав, що віра у непричетність Наджиба "розширить уяву до сфери чистої фантазії".

Політичний резонанс

Попри перебування під вартою з 2022 року, Наджиб Разак зберігає значний вплив на партію UMNO, яка входить до чинного правлячого альянсу прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма. Новий вирок може спровокувати внутрішньополітичну напруженість у країні.

Сам засуджений через свого адвоката закликав прихильників до спокою та пообіцяв оскаржити рішення в апеляційному суді. 

Ця боротьба не є спробою уникнути відповідальності. Це зусилля, спрямовані на підтримку справедливості, підтримку цілісності конституції та захист суверенітету верховенства права без страху та прихильності 

– йдеться у заяві Разака.

Повернення з 17-річного вигнання: лідер опозиції Тарік Рахман прибув до Бангладеш напередодні виборів25.12.25, 19:22 • 4464 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Reuters
Бангладеш