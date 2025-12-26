Колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак отримав новий вирок у справі про розкрадання коштів державного фонду 1MDB, що передбачає 15 років ув'язнення та рекордний штраф у розмірі 2,82 мільярда доларів. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Наджиба визнали винним за всіма 25 пунктами звинувачення. Новий термін почне діяти після того, як політик завершить відбувати попереднє покарання у 2028 році. Слідство довело, що з фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB) було викрадено щонайменше 4,5 мільярда доларів, з яких понад 1 мільярд потрапив безпосередньо на особисті рахунки Разака.

Під час оголошення вироку, яке тривало п'ять годин, суддя Коллін Лоуренс Секвера відкинув лінію захисту про те, що Наджиба нібито ошукали підлеглі та фінансист-втікач Джо Лоу. Суд встановив, що прем'єр-міністр мав "безпомилковий зв'язок" із Лоу та особисто контролював процес прийняття рішень.

Твердження обвинуваченого про те, що звинувачення проти нього були полюванням на відьом та політично мотивованими, було спростовано холодними, переконливими та незаперечними доказами проти нього, які вказували на те, що обвинувачений зловживав своїм владним становищем в 1MDB, а також широкими повноваженнями, наданими йому

Він додав, що віра у непричетність Наджиба "розширить уяву до сфери чистої фантазії".

Попри перебування під вартою з 2022 року, Наджиб Разак зберігає значний вплив на партію UMNO, яка входить до чинного правлячого альянсу прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма. Новий вирок може спровокувати внутрішньополітичну напруженість у країні.

Сам засуджений через свого адвоката закликав прихильників до спокою та пообіцяв оскаржити рішення в апеляційному суді.

Ця боротьба не є спробою уникнути відповідальності. Це зусилля, спрямовані на підтримку справедливості, підтримку цілісності конституції та захист суверенітету верховенства права без страху та прихильності