Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 11259 просмотра
Дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке начинает угрожать глобальным поставкам продовольствия - Bloomberg

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Фермеры в Азии и Европе сталкиваются с нехваткой дизеля для техники из-за конфликта. Это приведет к росту цен на еду и срыву посевных работ в мире.

Продовольственные культуры становятся все более уязвимыми к дефициту энергоносителей, вызванному войной на Ближнем Востоке, и фермеры по всей Азии и Европе сталкиваются с нехваткой топлива, необходимого для работы жизненно важной техники, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Австралийские производители зерна сталкиваются с сокращением поставок топлива в преддверии посевной. В Бангладеш некоторые фермеры, выращивающие рис, не могут получить дизельное топливо для ирригационных насосов, а рыбаки на Филиппинах вскоре могут быть вынуждены держать свои лодки на берегу. Длительный дефицит поставок приведет к росту цен на продукты питания и усилит глобальные опасения по поводу инфляции, вызванной конфликтом, пишет издание.

"Как только мы начнем работу, каждый трактор и техника будут работать, загруженные - и потреблять дизельное топливо, - сказал Ричард Хеди, фермер из Бакингемшира в Великобритании. - К середине весны у нас закончится все, что есть, и нам придется смириться и платить по рыночной цене - если мы вообще сможем это достать".

Через две недели после начала американо-израильской войны с Ираном потоки нефти, сжиженного природного газа и удобрений были перекрыты из-за атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива, пишет издание. Фермеры платят больше за удобрения для сельскохозяйственных культур, а для некоторых доступ к крупному экспортному рынку оказался перекрытым.

Теперь топливный дефицит добавляет еще одно серьезное препятствие. Современное сельское хозяйство - энергоемкая отрасль, которая зависит от больших объемов топлива для работы техники, используемой для посева, уборки урожая и ухода за скотом на больших пастбищах. Без этих поставок сельскохозяйственные графики, отработанные поколениями, могут быть легко нарушены, отмечает издание.

Если фермеры не смогут получить достаточно дизельного топлива, посев может быть отложен или сокращен, пишет издание. Зрелые культуры, оставленные в земле, будут портиться, а стоимость переработки и транспортировки продукции после уборки урожая также возрастет, указывает издание.

"Мы не обязательно рассматриваем это как быстротечное явление, - сказал Пол Джоулз, аналитик по сельскохозяйственным ресурсам из Rabobank в Сиднее. - В долгосрочной перспективе возникнут проблемы с инфляцией на рынке сырья, и, очевидно, это в конечном итоге может сказаться на потребителе".

Азиатско-Тихоокеанский регион особенно зависит от товаров, поставляемых с Ближнего Востока. Даже несмотря на то, что правительства принимают меры для ограничения цен или сокращения потребления, потребители спешат покупать топливо, оставляя такие отрасли, как сельское хозяйство, уязвимыми к дефициту, пишет издание.

В других регионах дефицит топлива может сократить площади, которые фермеры смогут засеять. Фермеры в Австралии готовятся к посеву озимых зерновых, в то время как их коллеги в большинстве стран Европы готовят весенние культуры, такие как ячмень и кукуруза, отмечает издание.

Австралийские фермеры "все чаще испытывают трудности с обеспечением себя топливом", заявила на этой неделе Национальная федерация фермеров, поскольку рост цен означает, что некоторые посевные площади могут остаться незасеянными. Фермеры, занимающиеся животноводством, также находятся в уязвимом положении, поскольку им необходимо регулярно поставлять корма для скота или доставлять молоко на рынок.

В Германии фермеры должны платить дополнительно 30 евро (34 доллара) за 100 литров топлива, а крупные тракторы потребляют около 250 литров в напряженные весенние дни, сообщил Хенрик Вендорф, президент Ассоциации фермеров земли Бранденбург. Цены на дизельное топливо для сельского хозяйства в Румынии также подскочили примерно на 25% с начала войны, сообщил аналитик консалтинговой фирмы AgroBrane Габриэль Рази.

Хеди, фермер из Великобритании, запасся дизельным топливом в прошлом году, но ему нужно докупить еще примерно через месяц. По его словам, большей угрозой, чем высокие цены, является риск нехватки топлива. "Если у нас не будет топлива для обеспечения растений питательными веществами и защитой от болезней, они могут погибнуть, и мы окажемся в больших убытках", - сказал он.

