$44.1650.96
ukenru
13:14 • 2956 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.7м/с
35%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Київська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі12:47 • 1734 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 20153 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 17712 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 31833 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 54733 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
С-300
«Калібр» (сімейство ракет)

Дефіцит пального через війну на Близькому Сході починає загрожувати глобальному постачанню продовольства - Bloomberg

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Фермери в Азії та Європі стикаються з нестачею дизеля для техніки через конфлікт. Це призведе до зростання цін на їжу та зриву посівних робіт у світі.

Дефіцит пального через війну на Близькому Сході починає загрожувати глобальному постачанню продовольства - Bloomberg

Продовольчі культури стають все більш уразливими до дефіциту енергоносіїв, викликаного війною на Близькому Сході, і фермери по всій Азії та Європі стикаються з нестачею палива, необхідного для роботи життєво важливої ​​техніки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Австралійські виробники зерна стикаються зі скороченням постачання палива напередодні посівної. У Бангладеш деякі фермери, які вирощують рис, не можуть отримати дизельне паливо для іригаційних насосів, а рибалки на Філіппінах невдовзі можуть бути змушені тримати свої човни на березі. Тривалий дефіцит постачання призведе до зростання цін на продукти харчування та посилить глобальні побоювання щодо інфляції, спричиненої конфліктом, пише видання.

"Щойно ми почнемо роботу, кожен трактор і техніка працюватимуть, завантажені - і споживатимуть дизельне пальне, - сказав Річард Хеді, фермер із Бакінгемширу у Великій Британії. - До середини весни у нас закінчиться все, що є, і нам доведеться змиритися і платити за ринковою ціною - якщо ми взагалі зможемо це дістати".

Через два тижні після початку американо-ізраїльської війни з Іраном потоки нафти, скрапленого природного газу та добрив були перекриті через атаки на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки, пише видання. Фермери платять більше за добрива для сільськогосподарських культур, а для деяких доступ до великого експортного ринку виявився перекритим.

Тепер паливний дефіцит додає ще одну серйозну перешкоду. Сучасне сільське господарство - енергоємна галузь, яка залежить від великих обсягів палива для роботи техніки, яка використовується для посіву, збирання врожаю та догляду за худобою на великих пасовищах. Без цих поставок сільськогосподарські графіки, відпрацьовані поколіннями, можуть бути легко порушені, зазначає видання.

Якщо фермери не зможуть отримати достатньо дизельного палива, посів може бути відкладений або скорочений, пише видання. Зрілі культури, залишені в землі, псуватимуться, а вартість переробки та транспортування продукції після збирання врожаю також зросте, вказує видання.

"Ми не обов'язково розглядаємо це як швидкоплинне явище, - сказав Пол Джоулз, аналітик з сільськогосподарських ресурсів з Rabobank в Сіднеї. - У довгостроковій перспективі виникнуть проблеми з інфляцією на ринку сировини, і, очевидно, це зрештою може позначитися на споживачі".

Азійсько-Тихоокеанський регіон особливо залежить від товарів, що постачаються з Близького Сходу. Навіть попри те, що уряди вживають заходів для обмеження цін або скорочення споживання, споживачі поспішають купувати паливо, залишаючи такі галузі, як сільське господарство, вразливими до дефіциту, пише видання.

В інших регіонах дефіцит палива може скоротити площі, які фермери зможуть засіяти. Фермери в Австралії готуються до посіву озимих зернових, у той час як їхні колеги здебільшого Європи готують весняні культури, такі як ячмінь та кукурудза, зазначає видання.

Австралійські фермери "все частіше зазнають труднощів із забезпеченням себе паливом", заявила цього тижня Національна федерація фермерів, оскільки зростання цін означає, що деякі посівні площі можуть залишитися незасіяними. Фермери, які займаються тваринництвом, також перебувають у вразливому становищі, оскільки їм необхідно регулярно постачати корми для худоби чи доставляти молоко на ринок.

У Німеччині фермери мають платити додатково 30 євро (34 долари) за 100 літрів палива, а великі трактори споживають близько 250 літрів у напружені весняні дні, повідомив Хенрік Вендорф, президент Асоціації фермерів землі Бранденбург. Ціни на дизельне паливо для сільського господарства в Румунії також підскочили приблизно на 25% від початку війни, повідомив аналітик консалтингової фірми AgroBrane Габріель Разі.

Хеді, фермер із Великої Британії, запасся дизельним паливом минулого року, але йому потрібно докупити ще приблизно через місяць. За його словами, більшою загрозою, ніж високі ціни є ризик нестачі палива. "Якщо ми не матимемо палива для забезпечення рослин поживними речовинами та захистом від хвороб, вони можуть загинути, і ми опинимося у великих збитках", - сказав він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвітАгроновини
Техніка
Енергетика
Bloomberg
Австралія
Філіппіни
Азія
Бангладеш
Велика Британія
Європа
Німеччина
Румунія
Іран