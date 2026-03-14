Дефіцит пального через війну на Близькому Сході починає загрожувати глобальному постачанню продовольства - Bloomberg

Продовольчі культури стають все більш уразливими до дефіциту енергоносіїв, викликаного війною на Близькому Сході, і фермери по всій Азії та Європі стикаються з нестачею палива, необхідного для роботи життєво важливої ​​техніки, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Австралійські виробники зерна стикаються зі скороченням постачання палива напередодні посівної. У Бангладеш деякі фермери, які вирощують рис, не можуть отримати дизельне паливо для іригаційних насосів, а рибалки на Філіппінах невдовзі можуть бути змушені тримати свої човни на березі. Тривалий дефіцит постачання призведе до зростання цін на продукти харчування та посилить глобальні побоювання щодо інфляції, спричиненої конфліктом, пише видання.

"Щойно ми почнемо роботу, кожен трактор і техніка працюватимуть, завантажені - і споживатимуть дизельне пальне, - сказав Річард Хеді, фермер із Бакінгемширу у Великій Британії. - До середини весни у нас закінчиться все, що є, і нам доведеться змиритися і платити за ринковою ціною - якщо ми взагалі зможемо це дістати".

Через два тижні після початку американо-ізраїльської війни з Іраном потоки нафти, скрапленого природного газу та добрив були перекриті через атаки на енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки, пише видання. Фермери платять більше за добрива для сільськогосподарських культур, а для деяких доступ до великого експортного ринку виявився перекритим.

Тепер паливний дефіцит додає ще одну серйозну перешкоду. Сучасне сільське господарство - енергоємна галузь, яка залежить від великих обсягів палива для роботи техніки, яка використовується для посіву, збирання врожаю та догляду за худобою на великих пасовищах. Без цих поставок сільськогосподарські графіки, відпрацьовані поколіннями, можуть бути легко порушені, зазначає видання.

Якщо фермери не зможуть отримати достатньо дизельного палива, посів може бути відкладений або скорочений, пише видання. Зрілі культури, залишені в землі, псуватимуться, а вартість переробки та транспортування продукції після збирання врожаю також зросте, вказує видання.

"Ми не обов'язково розглядаємо це як швидкоплинне явище, - сказав Пол Джоулз, аналітик з сільськогосподарських ресурсів з Rabobank в Сіднеї. - У довгостроковій перспективі виникнуть проблеми з інфляцією на ринку сировини, і, очевидно, це зрештою може позначитися на споживачі".

Азійсько-Тихоокеанський регіон особливо залежить від товарів, що постачаються з Близького Сходу. Навіть попри те, що уряди вживають заходів для обмеження цін або скорочення споживання, споживачі поспішають купувати паливо, залишаючи такі галузі, як сільське господарство, вразливими до дефіциту, пише видання.

В інших регіонах дефіцит палива може скоротити площі, які фермери зможуть засіяти. Фермери в Австралії готуються до посіву озимих зернових, у той час як їхні колеги здебільшого Європи готують весняні культури, такі як ячмінь та кукурудза, зазначає видання.

Австралійські фермери "все частіше зазнають труднощів із забезпеченням себе паливом", заявила цього тижня Національна федерація фермерів, оскільки зростання цін означає, що деякі посівні площі можуть залишитися незасіяними. Фермери, які займаються тваринництвом, також перебувають у вразливому становищі, оскільки їм необхідно регулярно постачати корми для худоби чи доставляти молоко на ринок.

У Німеччині фермери мають платити додатково 30 євро (34 долари) за 100 літрів палива, а великі трактори споживають близько 250 літрів у напружені весняні дні, повідомив Хенрік Вендорф, президент Асоціації фермерів землі Бранденбург. Ціни на дизельне паливо для сільського господарства в Румунії також підскочили приблизно на 25% від початку війни, повідомив аналітик консалтингової фірми AgroBrane Габріель Разі.

Хеді, фермер із Великої Британії, запасся дизельним паливом минулого року, але йому потрібно докупити ще приблизно через місяць. За його словами, більшою загрозою, ніж високі ціни є ризик нестачі палива. "Якщо ми не матимемо палива для забезпечення рослин поживними речовинами та захистом від хвороб, вони можуть загинути, і ми опинимося у великих збитках", - сказав він.

