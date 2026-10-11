Всемирный банк ведёт переговоры с 30–40 странами о кризисной помощи

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Президент Всемирного банка Аджай Банга сообщил агентству Reuters, что учреждение ведет переговоры с 30–40 странами о предоставлении потенциальной кризисной помощи для преодоления последствий энергетических потрясений и роста цен, вызванных войной на Ближнем Востоке, передает УНН.

Детали

По словам Банги, мировая экономика оказалась достаточно устойчивой — отчасти благодаря значительным инвестициям в искусственный интеллект и корректировке спроса и предложения на нефть. В результате лишь немногие страны обратились за первоначальным пакетом кризисного финансирования объемом 25 миллиардов долларов, который Всемирный банк выделил в начале войны (в феврале).

Однако резкий рост цен на дизельное топливо и удобрения, а также другие факторы — в частности вероятный мощный погодный феномен Эль-Ниньо — усиливают вызовы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Об этом Банга заявил накануне ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые состоятся на этой неделе.

"Давление существует, поэтому я предполагаю, что в ближайшие месяцы больше стран будут обращаться за частью тех первых 50–60 миллиардов долларов", — отметил Банга, имея в виду первоначальные 25 миллиардов долларов плюс еще 35 миллиардов, к которым страны могут получить доступ путем перераспределения ресурсов из уже утвержденных проектов Всемирного банка.

"Посмотрим, но мы готовы. Мы активно работаем над этим и ведем переговоры с рядом стран — как я уже говорил, с нами находятся в диалоге от 30 до 40 государств", — добавил он.

Многие развивающиеся страны сильно пострадали от скачка цен на энергоносители и высоких процентных ставок, которые увеличили стоимость заимствований. Это происходит в условиях, когда их бюджеты и без того истощены расходами на меры борьбы с пандемией COVID-19 и последствиями высокой инфляции, вызванной вторжением россии в Украину.

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По оценкам Всемирного банка, в 2026 году развивающиеся страны должны выплатить внешним кредиторам около 400 миллиардов долларов, причем треть этой суммы составляют только процентные платежи.

Банга отметил, что все больше стран проявляют интерес к переформатированию существующих проектов, а не к использованию механизма срочной кризисной помощи для решения проблем с ликвидностью. По его словам, в случае ухудшения ситуации Банк может предоставить финансирование объемом до 100 миллиардов долларов, что превышает 70 миллиардов долларов, выделенных во время пандемии.

В прошлом месяце Всемирный банк объявил, что за год, завершившийся в июне, привлек рекордные 112 миллиардов долларов частного капитала (по сравнению с 69 миллиардами годом ранее). Этот показатель более чем втрое превышает общий объем привлеченных средств за 2022 год — период до того, как президентом банка стал Банга, бывший генеральный директор Mastercard.

Эта сумма дополнила 123 миллиарда долларов, инвестированных из собственных ресурсов банка в течение того же года, что в общей сложности составило 235 миллиардов долларов. Банга подчеркнул важность использования всех доступных ресурсов, особенно в период, когда западные страны резко сократили объемы официальной двусторонней помощи на цели развития.

"Не существует универсального решения для проблем такого масштаба, с которыми сталкивается мир. Нужно действовать исходя из имеющихся возможностей", — отметил Банга.

Он выразил надежду на дальнейший рост объемов частного капитала в ближайшие годы благодаря расширению гарантий политических рисков, предоставляемых Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) при Всемирном банке, увеличению финансирования в местной валюте и продолжению работы над регуляторными реформами, которые облегчают деятельность иностранных инвесторов.

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Наибольший рост привлечения частного капитала наблюдался в проектах в странах с уровнем дохода выше среднего (например, Аргентина или Индия) — на них пришлось 50 миллиардов долларов, а также в странах с уровнем дохода ниже среднего (в частности, Бангладеш и Ангола) — 37 миллиардов долларов. В то же время необходимы дополнительные усилия для увеличения объемов частного капитала, направляемого в страны с низким уровнем дохода (в настоящее время этот показатель составляет около 3 миллиардов долларов).

"В небольших странах этот показатель вырос недостаточно, существуют определенные трудности", — отметил он, добавив, что на этой неделе банк объявит о новых инициативах, направленных на обеспечение доступа к частному капиталу также для микро-, малых и средних предприятий. Банга отметил, что рост объемов частного капитала наблюдался в различных регионах: наибольшее увеличение зафиксировано в Латинской Америке и Карибском бассейне (36,3 млрд долларов от общего показателя прошлого года), за которыми следуют Европа и Центральная Азия (21,3 млрд долларов), Южная Азия (19,2 млрд долларов) и Африка (22 млрд долларов).

По данным Банка, в десятку основных стран-получателей вошли Бразилия, Индия, Турция, Румыния, Нигерия, Аргентина, Южная Африка, Бангладеш, Мексика и Чили.

Банга отметил, что Всемирный банк и МВФ совместно работают над решением проблемы высокого уровня задолженности, от которой страдают многие развивающиеся страны. Эта работа ведется в рамках ряда инициатив, в частности направленных на увеличение объемов мобилизации внутренних доходов в этих странах.

Банк уже реализовал соглашения об обмене долга на финансирование развития для Анголы и Кот-д'Ивуара, а также предоставил портфельную гарантию для Аргентины; в настоящее время в работе находится еще более десятка подобных проектов.

"У нас в разработке находится 14 или 15 проектов, которые помогают странам заменить старые долги с высокой стоимостью обслуживания на новые — с более выгодными условиями — при поддержке наших гарантий", — сказал он, добавив, что высвободившиеся средства направляются на финансирование программ в сферах образования, здравоохранения, водоснабжения или охраны окружающей среды.