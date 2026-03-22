Мир через 10 дней может оказаться на грани газового кризиса из-за войны в Иране - СМИ

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Из-за блокады Ормузского пролива и обстрелов завода в Катаре экспорт СПГ остановится через 10 дней. Мировые цены на газ стремительно растут из-за дефицита.

Страны по всему миру оказались на грани катастрофы, поскольку потоки сжиженного природного газа из Персидского залива резко прекратятся в течение ближайших десяти дней, когда несколько последних танкеров из региона достигнут пунктов назначения, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Катар, производящий пятую часть мирового сжиженного природного газа, был вынужден прекратить экспорт после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив в устье Персидского залива в первые дни конфликта.

С тех пор он понес огромные убытки своему гигантскому заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане, который на этой неделе подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана, что привело к резкому росту цен на газ в Азии и Европе.

Тем не менее, согласно анализу независимого судового брокера Affinity, многие танкеры-газовозы, загрузившиеся в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, уже направлялись к пунктам назначения до начала войны, а это означает, что некоторые клиенты только сейчас начинают ощущать последствия потери поставок.

Страны, экономика которых зависит от импорта, будут вынуждены платить заоблачные цены, чтобы конкурировать за поставки СПГ из США и других стран, переходить на другие виды топлива или заставлять домохозяйства и предприятия сокращать его потребление.

Многие азиатские страны, бедные нефтью и газом, уже ввели меры по предотвращению дефицита, такие как четырехдневная рабочая неделя.

По данным отслеживания судов, в Азию, которая закупает почти 90 процентов региональной добычи, по-прежнему запланирована лишь одна партия СПГ из Персидского залива. В Европу должны прибыть еще шесть партий СПГ.

Пакистан находится в особо уязвимом положении. Почти 99 процентов его импорта СПГ в прошлом году приходилось на Катар. Последние партии из Рас-Лаффана прибыли на второй и третий дни войны с Ираном.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, оба терминала по импорту СПГ в стране сократили свою работу до одной шестой от нормального уровня и к концу месяца полностью прекратят поставки газа.

Председатель и генеральный директор Pakistan GasPort Икбал Ахмед заявил, что один из двух терминалов, принадлежащих Pakistan GasPort, в ближайшие дни исчерпает запасы СПГ для переработки. "После этого у нас закончатся запасы", - сказал он. "Мы не знаем, когда прибудет следующая партия".

Добавим

Издание отмечает, что до начала ударов США и Израиля по Ирану Исламабад столкнулся с избытком СПГ и попросил поставщика QatarEnergy перенаправить 24 партии, которые должны были прибыть в Пакистан в этом году. Он также попросил итальянскую компанию Eni перенаправить еще 11 партий.

По словам источника, знакомого с ситуацией, государственный покупатель Pakistan LNG попросил Eni отправить часть этих партий после начала войны, но просьба не была удовлетворена. Компания Eni отказалась от комментариев.

Pakistan LNG также связался с трейдерами и поставщиками в Европе, Омане, США, Азербайджане и Африке, но все они предложили цены, которые были слишком высоки для Пакистана, сказал источник.

СМИ добавляет, что Пакистан, вероятно, будет по возможности использовать более дорогое и грязное мазутное топливо для выработки электроэнергии, если конфликт продолжится.

Бангладеш уязвим по аналогичным причинам, но в меньшей степени, поскольку получает часть СПГ из-за пределов Персидского залива. Ему также будет трудно платить заоблачные цены за замену СПГ, который он иначе получал бы из Персидского залива, и у него нет альтернативных видов топлива. Правительство ввело меры по нормированию газа, включая закрытие университетов.

Тайвань, как один из крупнейших покупателей СПГ из Персидского залива, борется с последствиями своей попытки перейти от угля к более чистому газу, одновременно поэтапно отказываясь от ядерной энергии перед полным переходом на возобновляемые источники энергии. Он быстро принял меры по обеспечению поставок замещающих партий сразу после начала войны.

По словам трейдеров, Китай и Япония также, вероятно, закупят часть спотовых партий СПГ, чтобы компенсировать дефицит из стран Персидского залива. "Мы планируем закупить СПГ на спотовом рынке у JKM, чтобы покрыть поставки", - сказал один японский трейдер СПГ. Но трейдеры и энергетические компании занимают выжидательную позицию и планируют вернуться к использованию угля, добавили они.

Другой трейдер подтвердил, что японские энергетические компании пока воздерживаются от закупок СПГ. "Лишь некоторые покупатели рассматривают возможность спотовых поставок". Хотя Япония является вторым по величине импортером СПГ в мире после Китая, она менее подвержена перебоям в потоках с Ближнего Востока, поскольку лишь 6 процентов ее поставок проходит через Ормузский пролив.

Китай получает 30 процентов своего СПГ из стран Персидского залива, но имеет некоторую долю собственного производства газа и при необходимости может перейти на угольную электрогенерацию.

Издание добавляет, что Япония также планирует использовать больше угля и атомной энергии для выработки электроэнергии. В январе она частично возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции в префектуре Ниигата.

Пока большему количеству судов не будет разрешено проходить через Ормузский пролив, мировые поставки СПГ останутся ограниченными.

Даже тогда предложение на рынке сократится, поскольку 17 процентов мощностей Катара по производству СПГ будут оставаться вне эксплуатации от трех до пяти лет из-за терактов в Рас-Лаффане, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.

"Это означает, что мы будем вынуждены объявить форс-мажор на срок до пяти лет по некоторым долгосрочным контрактам на поставку СПГ", - сказал Аль-Кааби.

Антонина Туманова

