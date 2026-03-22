Світ за 10 днів може опинитися на межі газової кризи через війну в Ірані - ЗМІ

Країни по всьому світу опинилися на межі катастрофи, оскільки потоки скрапленого природного газу з Перської затоки різко припиняться протягом найближчих десяти днів, коли кілька останніх танкерів з регіону досягнуть пунктів призначення, передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Катар, що виробляє п'яту частину світового скрапленого природного газу, був змушений припинити експорт після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку в гирлі Перської затоки в перші дні конфлікту.

З того часу він зазнав величезних збитків своєму гігантському заводу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані, який цього тижня зазнав ракетного обстрілу з боку Ірану, що призвело до різкого зростання цін на газ в Азії та Європі.

Проте, згідно з аналізом незалежного суднового брокера Affinity, багато танкерів-газовозів, що завантажилися в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах, вже прямували до пунктів призначення до початку війни, а це означає, що деякі клієнти тільки зараз починають відчувати наслідки втрати постачання.

Країни, економіка яких залежить від імпорту, будуть змушені платити захмарні ціни, щоб конкурувати за постачання СПГ із США та інших країн, переходити на інші види палива чи змушувати домогосподарства та підприємства скорочувати його споживання.

Багато азійських країн, бідних на нафту і газ, вже ввели заходи щодо запобігання дефіциту, такі як чотириденний робочий тиждень.

За даними відстеження суден, до Азії, яка закуповує майже 90 відсотків регіонального видобутку, як і раніше, запланована лише одна партія СПГ з Перської затоки. До Європи мають прибути ще шість партій СПГ.

Пакистан перебуває в особливо вразливому положенні. Майже 99 відсотків його імпорту СПГ минулого року припадало на Катар. Останні партії з Рас-Лаффана прибули на другий та третій дні війни з Іраном.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, обидва термінали з імпорту СПГ у країні скоротили свою роботу до однієї шостої від нормального рівня і до кінця місяця повністю припинять постачання газу.

Голова та генеральний директор Pakistan GasPort Ікбал Ахмед заявив, що один із двох терміналів, що належать Pakistan GasPort, найближчими днями вичерпає запаси СПГ для переробки. "Після цього у нас закінчаться запаси", - сказав він. "Ми не знаємо, коли прибуде наступна партія".

Головний дипломат Ірану звинуватив США у закритті Ормузької протоки

Додамо

Видання зауважує, що до початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Ісламабад зіткнувся з надлишком СПГ і попросив постачальника QatarEnergy перенаправити 24 партії, які мали прибути до Пакистану цього року. Він також попросив італійську компанію Eni перенаправити ще 11 партій.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, державний покупець Pakistan LNG попросив Eni відправити частину цих партій після початку війни, але прохання не було задоволене. Компанія Eni відмовилася від коментарів.

Pakistan LNG також зв'язався з трейдерами та постачальниками в Європі, Омані, США, Азербайджані та Африці, але всі вони запропонували ціни, які були надто високі для Пакистану, сказало джерело.

ЗМІ додає, що Пакистан, ймовірно, буде по можливості використовувати дорожче та брудніше мазутне паливо для вироблення електроенергії, якщо конфлікт продовжиться.

Бангладеш вразливий з аналогічних причин, але меншою мірою, оскільки отримує частину СПГ з-за меж Перської затоки. Йому також буде важко платити захмарні ціни за заміну СПГ, який він інакше отримував би з Перської затоки, і він не має альтернативних видів палива. Уряд запровадив заходи щодо нормування газу, включаючи закриття університетів.

Тайвань, як один із найбільших покупців СПГ із Перської затоки, бореться з наслідками своєї спроби перейти від вугілля до чистішого газу, одночасно поетапно відмовляючись від ядерної енергії перед повним переходом на відновлювані джерела енергії. Він швидко вжив заходів щодо забезпечення поставок партій, що заміщають, відразу після початку війни.

За словами трейдерів, Китай та Японія також, ймовірно, закуплять частину спотових партій СПГ, щоб компенсувати дефіцит із країн Перської затоки. "Ми плануємо закупити СПГ на спотовому ринку у JKM, щоб покрити поставки", - сказав один японський трейдер СПГ. Але трейдери та енергетичні компанії займають вичікувальну позицію та планують повернутися до використання вугілля, додали вони.

Інший трейдер підтвердив, що японські енергетичні компанії поки що утримуються від закупівель СПГ. "Лише деякі покупці розглядають можливість спотових поставок". Хоча Японія є другим за величиною імпортером СПГ у світі після Китаю, вона менш схильна до перебоїв у потоках з Близького Сходу, оскільки лише 6 відсотків її поставок проходить через Ормузьку протоку.

Китай отримує 30 відсотків свого СПГ із країн Перської затоки, але має деяку частку власного виробництва газу і за потреби може перейти на вугільну електрогенерацію.

Видання додає, що Японія також планує використовувати більше вугілля та атомної енергії для вироблення електроенергії. У січні вона частково відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції у префектурі Ніїгата.

Поки більшій кількості суден не буде дозволено проходити через Ормузьку протоку, світові поставки СПГ залишаться обмеженими.

Навіть тоді пропозиція на ринку скоротиться, оскільки 17 відсотків потужностей Катару з виробництва СПГ залишатимуться поза експлуатацією від трьох до п'яти років через теракти в Рас-Лаффані, заявив міністр енергетики країни Саад Аль-Каабі.

"Це означає, що ми будемо змушені оголосити форс-мажор на строк до п'яти років за деякими довгостроковими контрактами на постачання СПГ", - сказав Аль-Каабі.

Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки