Головний дипломат Ірану звинуватив США у закритті Ормузької протоки
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану заявив про зупинку судноплавства через занепокоєння страховиків. Протока закрита для суден, пов'язаних із ворогами країни.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що морські перевезення через Ормузьку протоку призупинено, оскільки страхові компанії стурбовані розв'язаною США війною, а не діями Ірану, передає УНН.
"Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте і те, й інше — чи не чекайте ні того, ні іншого", — написав Арагчі в X. Він додав, що подальші погрози не переконають іранців, ні страховиків.
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки22.03.26, 04:48 • 60871 перегляд
Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх кораблів, окрім суден, пов’язаних з "ворогами Ірану".