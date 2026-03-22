Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
УНН
Посол Ірану заявив про відкриття протоки на тлі погроз Трампа знищити електростанції країни. США вимагають припинення ядерної та ракетної програм Ірану.
Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх кораблів, окрім суден, пов’язаних з "ворогами Ірану". Про це заявив посол Ірану у Великій Британії Алі Мусаві, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами дипломата, Іран продовжуватиме співпрацювати з Міжнародною морською організацією. Водночас він додав, що більш важливими в цій ситуації є повне припинення "агресії США і Ізраїлю", а також відновлення взаємної довіри з рештою світу.
Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин.
До того Дональд Трамп оголосив про розгром іранського флоту та авіації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки "стерли Іран з мапи світу".
За інформацією Axios, Трамп готує мирний план для Ірану. Зокрема, США вимагають нульового збагачення урану та припинення ракетної програми.