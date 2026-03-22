Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения

Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех кораблей, кроме судов, связанных с "врагами Ирана". Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Али Мусави, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам дипломата, Иран будет продолжать сотрудничать с Международной морской организацией. В то же время он добавил, что более важными в этой ситуации являются полное прекращение "агрессии США и Израиля", а также восстановление взаимного доверия с остальным миром.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

До этого Дональд Трамп объявил о разгроме иранского флота и авиации. Он заявил, что Соединенные Штаты Америки "стерли Иран с карты мира".

По информации Axios, Трамп готовит мирный план для Ирана. В частности, США требуют нулевого обогащения урана и прекращения ракетной программы.