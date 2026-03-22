Главный дипломат Ирана обвинил США в закрытии Ормузского пролива
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана заявил об остановке судоходства из-за обеспокоенности страховщиков. Пролив закрыт для судов, связанных с врагами страны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что морские перевозки через Ормузский пролив приостановлены, поскольку страховые компании обеспокоены развязанной США войной, а не действиями Ирана, передает УНН.
"Свобода судоходства не может существовать без свободы торговли. Уважайте и то, и другое — или не ждите ни того, ни другого", — написал Арагчи в X. Он добавил, что дальнейшие угрозы не убедят иранцев, ни страховщиков.
Напомним
Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех кораблей, кроме судов, связанных с "врагами Ирана".