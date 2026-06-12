В ЕС вступила в силу знаковая реформа предоставления убежища - что предусматривает новый миграционный пакт

Масштабная реформа миграционных правил ЕС, направленная на ужесточение процедур на границах и пересмотр процесса предоставления убежища, вступает в силу в пятницу. AFP подытожило нововведения, пишет УНН.

Детали

"Впервые мы имеем комплексную европейскую систему", – заявил ответственный в ЕС за вопросы миграции Магнус Бруннер, утверждая, что реформа даст странам ЕС больше контроля над въездом и выездом.

Предполагается ряд изменений.

Процедуры на границе

Мигранты, незаконно въезжающие в Европейский Союз, будут проходить проверку личности и безопасности в процессе, который продлится до семи дней.

Документы, удостоверяющие личность, и биометрические данные их лиц и отпечатков пальцев будут записаны в базу данных.

Цель проверки – определить, кто должен пройти ускоренный или обычный процесс подачи заявления о предоставлении убежища, а кого следует вернуть в страну происхождения или транзита.

Правозащитные организации жалуются, что это фактически приведет к тому, что большинство мигрантов, включая детей, будут задержаны на все время процесса.

Ускоренный отказ

Просители убежища, которые считаются угрозой безопасности или имеют меньше шансов на получение статуса беженца, – те, кто приезжает из таких стран, как Марокко и Бангладеш, гражданам которых отказывают в защите как минимум в 80 процентах случаев, – будут обрабатываться быстрее.

Их заявления будут обрабатываться в центрах вблизи "внешних границ" ЕС, то есть сухопутных границ, портов и аэропортов, – и этот процесс продлится до 12 недель.

Правозащитные организации утверждают, что в большинстве случаев это приведет к дополнительному периоду содержания под стражей и поспешному принятию решения.

Для остальных просителей убежища стандартная процедура будет продолжать применяться.

Механизм солидарности

Согласно правилам ЕС, страна, на землю которой впервые ступает нелегальный мигрант, отвечает за рассмотрение его дела.

Это создает нагрузку на Италию, Грецию и Мальту, которые приняли основное количество просителей убежища наземным и морским путем в последние годы.

Чтобы облегчить это бремя, реформа вводит механизм солидарности, который обязывает государства-члены принимать определенное количество просителей убежища, прибывающих в страны внешнего круга.

Или же они могут выплачивать 20 000 евро (23 000 долларов США) за каждого просителя убежища странам, находящимся под давлением.

По меньшей мере 30 000 просителей убежища в год будут попадать под эту систему переселения.

Соответствующие переговоры уже оказались сложными, и первый раунд, проведенный в прошлом году, показал, что несколько стран отказались принимать каких-либо просителей убежища.

Реагирование на всплеск миграции

Пакет предусматривает экстренное реагирование на случай неожиданного миграционного всплеска – такого же кризиса, с каким ЕС столкнулся в 2015-2016 годах, когда в блок прибыло более двух миллионов просителей убежища, многие из которых – из охваченных войной Сирии и Афганистана.

Это позволит государствам-членам уменьшить защиту просителей убежища, что позволит удерживать их дольше, чем обычно разрешено, в центрах содержания на внешних границах ЕС.

Система также будет применяться к так называемой "инструментализации" миграционных потоков – обвинение, которое часто выдвигают против беларуси и россии, которые, по словам соседей ЕС, проталкивают мигрантов через границу, пытаясь дестабилизировать блок из 27 стран.

Опасения

Десяток государств-членов еще не завершили подготовку, включая создание необходимой инфраструктуры, для внедрения новых процедур проверки.

Другие столкнулись с проблемами с биометрической базой данных.

Общественное мнение еще больше обострилось в отношении миграции после принятия изменений, что подталкивает государства ЕС требовать дальнейших действий.

Новый пакет мер, направленных на усиление депортации просителей убежища, которым было отказано, сейчас быстро проходит законодательный процесс ЕС.

Это усилило беспокойство правозащитных организаций по поводу того, что гуманитарные проблемы отходят на второй план в политике в Европе.

"Пакт наносит удар по праву на убежище в то время, когда мир больше чем когда-либо нуждается в Европе для защиты прав человека", – сказала Джудит Сандерленд из Human Rights Watch о мерах, вступающих в силу 12 июня.

ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год

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Как сообщает Польское радио, Польша исключена из одного из его компонентов - фонда солидарности. Это означает, что она не будет вынуждена принимать мигрантов и не будет платить 20 тысяч евро за каждый отказ.

Брюссель на данный момент принял аргументы Варшавы относительно беженцев, которых она приняла из Украины, и расходов, связанных с защитой границы с беларусью. Каждую осень Европейская комиссия будет оценивать ситуацию и принимать решение о дальнейшем продлении срока действия.