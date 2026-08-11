Американские чиновники предупреждают о росте цен на нефть и бензин из-за закрытия Ормузского пролива

Через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «открыт», чиновники его администрации повышают свои прогнозы цен на нефть и бензин, поскольку «ограничения» блокируют поток энергоресурсов через этот критически важный водный путь, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Прогнозное подразделение Министерства энергетики, Управление энергетической информации (EIA), теперь ожидает, что транзит энергоресурсов через Ормузский пролив останется ограниченным до августа.

Во вторник EIA повысило свой прогноз на 2026 год для Brent, мирового нефтяного эталона, до средней цены в 87 долларов за баррель. Это выше прогноза в 82 доллара месяц назад для Brent и близко к текущему уровню.

Теперь чиновники ожидают, что розничные цены на бензин в этом году составят в среднем 3,78 доллара за галлон по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,64 доллара за галлон. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), цены на бензин в стране до начала войны составляли всего 2,98 доллара за галлон.

Прогнозисты также повысили свои оценки цен на нефть и бензин на 2027 год.

EIA объяснило это «ограничениями на транзит через Ормузский пролив», добавив, что прогноз «предполагает, что эти ограничения сохранятся до августа».

Это давление на Ормузский пролив, узкий водный путь, через который обычно проходит пятая часть мирового объема нефти, также заставило EIA увеличить свой прогноз относительно того, какой объем добычи нефти на Ближнем Востоке будет прекращен в ближайшие месяцы.

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Прогноз резко контрастирует с собственными комментариями Трампа.

В понедельник Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что пролив «сейчас открыт» и что только ВМС США контролируют этот водный путь.

По данным компании морской разведки Kpler, в понедельник Ормузский пролив пересекли всего восемь судов по сравнению со средним показателем в 120 судов до войны.