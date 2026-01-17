$43.180.08
12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Меню
РФ в 2025 году вывезла более 2 млн тонн зерна с ВОТ Украины - разведка

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

РФ экспортировала более 2 млн тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины в 2025 году, выдавая его за собственную продукцию. Для этого использовались захваченные порты и схема "ship-to-ship" для обхода санкций.

РФ в 2025 году вывезла более 2 млн тонн зерна с ВОТ Украины - разведка

Российская Федерация продолжает экспортировать зерно, выращенное на временно оккупированных территориях Украины, выдавая его за продукцию собственного происхождения. Для этого государство-агрессор использует мощности захваченных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольский морской порт. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По данным СВР, в течение 2025 года РФ вывезла более 2 млн тонн зерновых культур с ВОТ Украины. Основные объемы экспорта пришлись на второе полугодие — около 1,4 млн тонн. В то же время расширяется и география сбыта незаконно вывезенной агропродукции.

Крупнейшими импортерами стали Египет, куда было отгружено 490 тыс. тонн зерна, и Бангладеш — 250 тыс. тонн, что вместе составляет 53,6% общего объема экспорта. Также зафиксирован рост поставок в Ливан (78,1 тыс. тонн) и Турцию (96,7 тыс. тонн), а также возобновление экспорта в Сирию — 94,4 тыс. тонн. Кроме этого, зерно доставляется в Джибути, Саудовскую Аравию, Вьетнам и в незначительных объемах — в отдельные страны Балканского региона.

рф в этом году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины - разведка15.01.26, 16:10 • 3404 просмотра

В Службе внешней разведки отмечают, что для обхода международных санкций Россия активно применяет схему "ship-to-ship" в рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей. Такой механизм позволяет скрывать реальное происхождение зерна, избегать захода судов в порты временно оккупированных территорий Украины и снижать риски обвинений в незаконной торговле.

Указанная схема, по информации СВР, используется, в частности, при поставках зерновых в Королевство Саудовская Аравия, Бангладеш и Вьетнам.

Грузоперевозки "ржд" упали до минимума на фоне санкций и охлаждения экономики рф - разведка16.01.26, 16:27 • 3614 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Вьетнам
Ливан
Сирия
Бангладеш
Саудовская Аравия
Турция
Египет
Украина