РФ в 2025 году вывезла более 2 млн тонн зерна с ВОТ Украины - разведка
Киев • УНН
РФ экспортировала более 2 млн тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины в 2025 году, выдавая его за собственную продукцию. Для этого использовались захваченные порты и схема "ship-to-ship" для обхода санкций.
Российская Федерация продолжает экспортировать зерно, выращенное на временно оккупированных территориях Украины, выдавая его за продукцию собственного происхождения. Для этого государство-агрессор использует мощности захваченных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольский морской порт. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
По данным СВР, в течение 2025 года РФ вывезла более 2 млн тонн зерновых культур с ВОТ Украины. Основные объемы экспорта пришлись на второе полугодие — около 1,4 млн тонн. В то же время расширяется и география сбыта незаконно вывезенной агропродукции.
Крупнейшими импортерами стали Египет, куда было отгружено 490 тыс. тонн зерна, и Бангладеш — 250 тыс. тонн, что вместе составляет 53,6% общего объема экспорта. Также зафиксирован рост поставок в Ливан (78,1 тыс. тонн) и Турцию (96,7 тыс. тонн), а также возобновление экспорта в Сирию — 94,4 тыс. тонн. Кроме этого, зерно доставляется в Джибути, Саудовскую Аравию, Вьетнам и в незначительных объемах — в отдельные страны Балканского региона.
В Службе внешней разведки отмечают, что для обхода международных санкций Россия активно применяет схему "ship-to-ship" в рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей. Такой механизм позволяет скрывать реальное происхождение зерна, избегать захода судов в порты временно оккупированных территорий Украины и снижать риски обвинений в незаконной торговле.
Указанная схема, по информации СВР, используется, в частности, при поставках зерновых в Королевство Саудовская Аравия, Бангладеш и Вьетнам.
