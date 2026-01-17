$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 2048 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 8514 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 19776 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 30959 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 30171 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 40593 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26716 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41509 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34896 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
рф у 2025 році вивезла понад 2 млн тонн зерна з ТОТ України - розвідка

Київ • УНН

 • 44 перегляди

рф експортувала понад 2 млн тонн зерна з тимчасово окупованих територій України у 2025 році, видаючи його за власну продукцію. Для цього використовувались захоплені порти та схема "ship-to-ship" для обходу санкцій.

рф у 2025 році вивезла понад 2 млн тонн зерна з ТОТ України - розвідка

Російська Федерація продовжує експортувати зерно, вирощене на тимчасово окупованих територіях України, видаючи його за продукцію власного походження. Для цього держава-агресор використовує потужності захоплених портів в Азовському та Чорному морях, передусім Севастопольський морський порт. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За даними СЗР, протягом 2025 року РФ вивезла понад 2 млн тонн зернових культур із ТОТ України. Основні обсяги експорту припали на друге півріччя — близько 1,4 млн тонн. Водночас розширюється і географія збуту незаконно вивезеної агропродукції.

Найбільшими імпортерами стали Єгипет, куди було відвантажено 490 тис. тонн зерна, та Бангладеш — 250 тис. тонн, що разом становить 53,6% загального обсягу експорту. Також зафіксовано зростання постачань до Лівану (78,1 тис. тонн) і Туреччини (96,7 тис. тонн), а також відновлення експорту до Сирії — 94,4 тис. тонн. Окрім цього, зерно доставляється до Джибуті, Саудівської Аравії, В’єтнаму та в незначних обсягах — до окремих країн Балканського регіону.

рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка15.01.26, 16:10 • 3396 переглядiв

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що для обходу міжнародних санкцій Росія активно застосовує схему "ship-to-ship" у рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ із використанням суден-накопичувачів. Такий механізм дозволяє приховувати реальне походження зерна, уникати заходів суден у порти тимчасово окупованих територій України та знижувати ризики звинувачень у незаконній торгівлі.

Зазначена схема, за інформацією СЗР, використовується, зокрема, під час постачання зернових до Королівства Саудівська Аравія, Бангладешу та В’єтнаму.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка16.01.26, 16:27 • 3558 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
В'єтнам
Ліван
Сирія
Бангладеш
Саудівська Аравія
Туреччина
Єгипет
Україна