рф у 2025 році вивезла понад 2 млн тонн зерна з ТОТ України - розвідка

Російська Федерація продовжує експортувати зерно, вирощене на тимчасово окупованих територіях України, видаючи його за продукцію власного походження. Для цього держава-агресор використовує потужності захоплених портів в Азовському та Чорному морях, передусім Севастопольський морський порт. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За даними СЗР, протягом 2025 року РФ вивезла понад 2 млн тонн зернових культур із ТОТ України. Основні обсяги експорту припали на друге півріччя — близько 1,4 млн тонн. Водночас розширюється і географія збуту незаконно вивезеної агропродукції.

Найбільшими імпортерами стали Єгипет, куди було відвантажено 490 тис. тонн зерна, та Бангладеш — 250 тис. тонн, що разом становить 53,6% загального обсягу експорту. Також зафіксовано зростання постачань до Лівану (78,1 тис. тонн) і Туреччини (96,7 тис. тонн), а також відновлення експорту до Сирії — 94,4 тис. тонн. Окрім цього, зерно доставляється до Джибуті, Саудівської Аравії, В’єтнаму та в незначних обсягах — до окремих країн Балканського регіону.

рф цьогоріч планує розпочати експлуатацію надр Донеччини - розвідка

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що для обходу міжнародних санкцій Росія активно застосовує схему "ship-to-ship" у рейдовому перевантажувальному районі порту Кавказ із використанням суден-накопичувачів. Такий механізм дозволяє приховувати реальне походження зерна, уникати заходів суден у порти тимчасово окупованих територій України та знижувати ризики звинувачень у незаконній торгівлі.

Зазначена схема, за інформацією СЗР, використовується, зокрема, під час постачання зернових до Королівства Саудівська Аравія, Бангладешу та В’єтнаму.

Вантажоперевезення "ржд" впали до мінімуму на тлі санкцій й охолодження економіки рф - розвідка