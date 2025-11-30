$42.190.00
Шахед-136

росіяни мають перевагу у використанні дронів, втрати ЗСУ перевищують піхотні - WSJ

Київ • УНН

 • 686 перегляди

російські військові вперше перевершили ЗСУ у майстерності використання БПЛА, що призвело до більших втрат українських логістичних та безпілотних підрозділів, ніж піхоти. Ворог змінив тактику після українського наступу в курську область 2024 року, використовуючи оптоволоконні дрони та збільшуючи дальність польоту своїх БПЛА.

росіяни мають перевагу у використанні дронів, втрати ЗСУ перевищують піхотні - WSJ

російські військові мають перевагу в повітряній війні дронів, а українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають втрат, що вже перевищують втрати піхоти. Ворог навчився в Сил оборони України користуватися дронами, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Як зазначають автори публікації, відповідні коментарі вони отримали у військових аналітиків, а також у бійців Сил оборони України, що перебувають на передовій. Однак імена цих людей не розголошуються.

В інтерв’ю The Wall Street Journal вони заявили, що цієї осені росіяни вперше перевершили ЗСУ у майстерності в нанесенні ударів з використанням БПЛА. москва змінила тактику використання безпілотників після українського наступу в курську область 2024 року.

Бійці російського підрозділу "рубікон" використовували оптоволоконні безпілотники, підключені до пілота довгим кабелем, щоб сигнал не міг бути заглушений

- йдеться в публікації.

Після цього вони використали цю тактику і на території України. За словами директора польської військово-аналітичної компанії Rochan Consulting Конрада Музики, українські підрозділи логістики та безпілотників зараз зазнають більших втрат, ніж піхота на передовій.

Це змушує ЗСУ запускати БПЛА запускати свої FPV з більш далеких позицій, що обмежує дальність їхніх атак - водночас російські БПЛА мають більшу дальність польоту і залітають дедалі глибше в український тил.

Нагадаємо

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"), на яких українські військові навчаються збивати повітряні цілі.

Євген Устименко

