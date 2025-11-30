$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:02 • 14675 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
15:17 • 16452 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 20190 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 22922 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 24648 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 30534 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 38798 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 31148 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27119 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23814 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
россияне имеют преимущество в использовании дронов, потери ВСУ превышают пехотные - WSJ

Киев • УНН

 • 470 просмотра

российские военные впервые превзошли ВСУ в мастерстве использования БПЛА, что привело к большим потерям украинских логистических и беспилотных подразделений, чем пехоты. Враг изменил тактику после украинского наступления в Курскую область 2024 года, используя оптоволоконные дроны и увеличивая дальность полета своих БПЛА.

россияне имеют преимущество в использовании дронов, потери ВСУ превышают пехотные - WSJ

российские военные имеют преимущество в воздушной войне дронов, а украинские логистические и беспилотные подразделения несут потери, уже превышающие потери пехоты. Враг научился у Сил обороны Украины пользоваться дронами, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробности

Как отмечают авторы публикации, соответствующие комментарии они получили у военных аналитиков, а также у бойцов Сил обороны Украины, находящихся на передовой. Однако имена этих людей не разглашаются.

В интервью The Wall Street Journal они заявили, что этой осенью россияне впервые превзошли ВСУ в мастерстве в нанесении ударов с использованием БПЛА. Москва изменила тактику использования беспилотников после украинского наступления в Курскую область в 2024 году.

Бойцы российского подразделения "Рубикон" использовали оптоволоконные беспилотники, подключенные к пилоту длинным кабелем, чтобы сигнал не мог быть заглушен

- говорится в публикации.

После этого они использовали эту тактику и на территории Украины. По словам директора польской военно-аналитической компании Rochan Consulting Конрада Музыки, украинские подразделения логистики и беспилотников сейчас несут большие потери, чем пехота на передовой.

Это заставляет ВСУ запускать БПЛА запускать свои FPV с более дальних позиций, что ограничивает дальность их атак - в то же время российские БПЛА имеют большую дальность полета и залетают все глубже в украинский тыл.

Напомним

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины электронные тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобойка"), на которых украинские военные учатся сбивать воздушные цели.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина