россияне имеют преимущество в использовании дронов, потери ВСУ превышают пехотные - WSJ

российские военные имеют преимущество в воздушной войне дронов, а украинские логистические и беспилотные подразделения несут потери, уже превышающие потери пехоты. Враг научился у Сил обороны Украины пользоваться дронами, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробности

Как отмечают авторы публикации, соответствующие комментарии они получили у военных аналитиков, а также у бойцов Сил обороны Украины, находящихся на передовой. Однако имена этих людей не разглашаются.

В интервью The Wall Street Journal они заявили, что этой осенью россияне впервые превзошли ВСУ в мастерстве в нанесении ударов с использованием БПЛА. Москва изменила тактику использования беспилотников после украинского наступления в Курскую область в 2024 году.

Бойцы российского подразделения "Рубикон" использовали оптоволоконные беспилотники, подключенные к пилоту длинным кабелем, чтобы сигнал не мог быть заглушен - говорится в публикации.

После этого они использовали эту тактику и на территории Украины. По словам директора польской военно-аналитической компании Rochan Consulting Конрада Музыки, украинские подразделения логистики и беспилотников сейчас несут большие потери, чем пехота на передовой.

Это заставляет ВСУ запускать БПЛА запускать свои FPV с более дальних позиций, что ограничивает дальность их атак - в то же время российские БПЛА имеют большую дальность полета и залетают все глубже в украинский тыл.

Напомним

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины электронные тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобойка"), на которых украинские военные учатся сбивать воздушные цели.