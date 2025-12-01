63 з 89 російських дронів знешкоджено над Україною

$42.270.07
Ексклюзив
07:43 • 3694 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 4078 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 12828 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 31170 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 44398 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 39467 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40715 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38069 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 36291 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 42887 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС України
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 3708 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 100188 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
63 з 89 російських дронів знешкоджено над Україною

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Вночі 1 грудня Росія атакувала Україну 89 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Силами оборони України збито або подавлено 63 ворожі безпілотники; зафіксовано влучання 26 БпЛА.

63 з 89 російських дронів знешкоджено над Україною

рф уночі атакувала Україну 89 дронами, 63 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) противник атакував 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

- повідомили у ПС ЗСУ.

Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна