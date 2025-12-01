63 з 89 російських дронів знешкоджено над Україною
Вночі 1 грудня Росія атакувала Україну 89 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів. Силами оборони України збито або подавлено 63 ворожі безпілотники; зафіксовано влучання 26 БпЛА.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 грудня (з 18:00 30 листопада) противник атакував 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях
