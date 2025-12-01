$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 5702 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 14224 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 12186 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 20962 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34775 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47683 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41059 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42205 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38986 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Число погибших в Днепре в результате ракетной атаки рф возросло до 4

Киев • УНН

 • 326 просмотра

В Днепре в результате ракетной атаки рф погибли четыре человека, 22 получили ранения. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Число погибших в Днепре в результате ракетной атаки рф возросло до 4

В Днепре в результате ракетной атаки рф число погибших возросло до четырех, сообщил в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным… Раненых – 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь

- написал Гайваненко.

По данным Офиса Генпрокурора, войска рф 1 декабря совершили ракетный удар по центральной части города. "Удар пришелся по одному из предприятий", - указали в прокуратуре.

"Повреждены предприятие, многоэтажки, автомобили, магазины и офис банка", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним

Ранее было известно о 3 погибших и 15 пострадавших.

Ракетный удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 1501.12.25, 12:50 • 478 просмотров

Юлия Шрамко

