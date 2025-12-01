Число погибших в Днепре в результате ракетной атаки рф возросло до 4
В Днепре в результате ракетной атаки рф погибли четыре человека, 22 получили ранения. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
В Днепре в результате ракетной атаки рф число погибших возросло до четырех, сообщил в понедельник врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
В Днепре уже четверо погибших. Искренние соболезнования родным… Раненых – 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь
По данным Офиса Генпрокурора, войска рф 1 декабря совершили ракетный удар по центральной части города. "Удар пришелся по одному из предприятий", - указали в прокуратуре.
"Повреждены предприятие, многоэтажки, автомобили, магазины и офис банка", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним
Ранее было известно о 3 погибших и 15 пострадавших.
