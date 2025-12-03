Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки
Київ • УНН
Агресор атакував Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 43 та 50 років. Троє людей госпіталізовані, зруйновано приватний будинок та пошкоджено інфраструктуру.
Двоє людей загинули, троє постраждали внаслідок нічної атаки рф на Дніпропетровську області, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.
Вночі агресор вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості
З його слів, виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.
"БпЛА противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура", - вказав Гайваненко.
За його даними, по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.
Оборонці неба, як повідомив Гайваненко, збили на Дніпропетровщині 4 безпілотники.
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА02.12.25, 09:07 • 34606 переглядiв