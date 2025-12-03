Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки

Двоє людей загинули, троє постраждали внаслідок нічної атаки рф на Дніпропетровську області, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості - повідомив Гайваненко.

З його слів, виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

"БпЛА противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура", - вказав Гайваненко.

За його даними, по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Оборонці неба, як повідомив Гайваненко, збили на Дніпропетровщині 4 безпілотники.

