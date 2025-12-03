Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки

$42.340.08
03:01 • 6954 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 12682 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 13816 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 26141 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 64742 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45255 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36442 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32962 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58766 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55433 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в УкраїнуPhoto2 грудня, 20:40 • 7612 перегляди
США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет2 грудня, 20:43 • 3370 перегляди
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні2 грудня, 21:01 • 8358 перегляди
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - ЗеленськийPhoto2 грудня, 21:42 • 3856 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 10524 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 25770 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 35714 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 34146 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 35098 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 64745 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Лев XIV
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Німеччина
Нідерланди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 47036 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 49210 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 105020 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 79324 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 95252 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Т-72
Leopard 2
Financial Times

Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Агресор атакував Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 43 та 50 років. Троє людей госпіталізовані, зруйновано приватний будинок та пошкоджено інфраструктуру.

Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки

Двоє людей загинули, троє постраждали внаслідок нічної атаки рф на Дніпропетровську області, повідомив у середу т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Вночі агресор вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості

- повідомив Гайваненко.

З його слів, виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений.

"БпЛА противник поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура", - вказав Гайваненко.

За його даними, по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Оборонці неба, як повідомив Гайваненко, збили на Дніпропетровщині 4 безпілотники.

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА02.12.25, 09:07 • 34606 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Марганець (місто)