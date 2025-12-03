$42.340.08
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 13489 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 14401 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 26659 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 65537 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45489 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36627 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33046 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58854 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55546 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
83 зі 111 російських дронів знешкоджено над Україною: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Вночі 3 грудня ворог атакував Україну 111 ударними БпЛА, з яких 83 було збито. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях, є жертви серед цивільного населення.

83 зі 111 російських дронів знешкоджено над Україною: деталі від ПС ЗСУ

рф уночі випустила по Україні 111 дронів, 83 з яких знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 3 грудня (з 18:00 2 грудня) ворог атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ.

Як вказано, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. "Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

