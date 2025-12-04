$42.330.01
23:09 • 1720 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 4634 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 13784 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 21755 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 27144 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20819 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24619 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23282 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24812 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29913 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Трамп: Киев и Москва могли раньше достичь мирных договоренностей, но решили этого не делать

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия имели возможность раньше достичь договоренностей по завершению войны, но "в своей мудрости решили этого не делать". Он считает, что лучшим временем для заключения мирного соглашения был момент, когда он говорил об отсутствии карт.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва якобы имели возможность ранее достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать". Лучшим временем для заключения мирного соглашения был момент, когда он говорил об отсутствии карт. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп подчеркнул, что считает войну трагедией, которой можно было избежать. Вспоминая свои прошлые попытки поощрить стороны к переговорам, он отметил, что не видел в них "преимуществ", которые бы оправдывали продолжение конфликта.

Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о "картах" - я говорил: у вас нет карт. Тогда и нужно было заключать сделку. Я думал, что то время было гораздо лучшим моментом для урегулирования. Но они, по своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас у них много факторов против них

- сказал президент США.

Эти слова прозвучали на фоне обсуждения нового мирного плана США, разработанного командой Трампа, который, по его словам, уже обсуждался во время "довольно неплохой встречи" его спецпредставителя и зятя с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP04.12.25, 00:09 • 1726 просмотров

Вита Зеленецкая

