Трамп: Киев и Москва могли раньше достичь мирных договоренностей, но решили этого не делать

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва якобы имели возможность ранее достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать". Лучшим временем для заключения мирного соглашения был момент, когда он говорил об отсутствии карт. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп подчеркнул, что считает войну трагедией, которой можно было избежать. Вспоминая свои прошлые попытки поощрить стороны к переговорам, он отметил, что не видел в них "преимуществ", которые бы оправдывали продолжение конфликта.

Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о "картах" - я говорил: у вас нет карт. Тогда и нужно было заключать сделку. Я думал, что то время было гораздо лучшим моментом для урегулирования. Но они, по своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас у них много факторов против них - сказал президент США.

Эти слова прозвучали на фоне обсуждения нового мирного плана США, разработанного командой Трампа, который, по его словам, уже обсуждался во время "довольно неплохой встречи" его спецпредставителя и зятя с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США, по сообщениям, сократили до 19 пунктов. Трамп называл цифру в 22 пункта.

