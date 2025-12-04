$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 14326 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 24809 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 27816 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 38923 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 45198 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25372 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 28675 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25901 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25763 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30953 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Более 110 тысяч потребителей остались без света в трех областях из-за атак рф, графики до конца суток

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Более 110 тысяч потребителей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях остаются без света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии круглосуточно.

Более 110 тысяч потребителей остались без света в трех областях из-за атак рф, графики до конца суток

Более 110 тысяч потребителей в трех областях на утро остались без света из-за атак рф на энергетику в Украине, графики отключений электроэнергии круглосуточно во всех регионах, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

В результате атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро обесточены более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи - в Одесской области, а также 1,6 тысячи потребителей в Днепропетровской области

- сообщили в Минэнерго.

Детали

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.

В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света04.12.25, 09:39

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Украина