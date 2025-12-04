Более 110 тысяч потребителей остались без света в трех областях из-за атак рф, графики до конца суток
Более 110 тысяч потребителей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях остаются без света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии круглосуточно.
В результате атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро обесточены более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи - в Одесской области, а также 1,6 тысячи потребителей в Днепропетровской области
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.
