Более 110 тысяч потребителей остались без света в трех областях из-за атак рф, графики до конца суток

Более 110 тысяч потребителей в трех областях на утро остались без света из-за атак рф на энергетику в Украине, графики отключений электроэнергии круглосуточно во всех регионах, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

В результате атак на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро обесточены более 60 тысяч потребителей в Донецкой области, более 51 тысячи - в Одесской области, а также 1,6 тысячи потребителей в Днепропетровской области - сообщили в Минэнерго.

Детали

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - призвали в Минэнерго.

В Одесской области рф атаковала объект ДТЭК: 50 тысяч семей без света