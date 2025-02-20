"Намагається видати себе за імператора світу": президент Бразилії жорстко розкритикував Трампа

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва піддав жорсткій критиці главу Білого Дому Дональда Трампа на тлі заяв останнього стосовно президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.

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Він зазначив, що демократія, здобута після Другої світової війни, є параметром і прикладом найкращого правління, "яке ми мали за останні сімдесят років, але Трамп своєю манерою дій намагається "видати себе за імператора світу".

Трамп був обраний, щоб керувати Сполученими Штатами, а не керувати світом - заявив Лула да Сілва.

Водночас він не сказав, що мова йде про війну росії проти України та нещодавні коментарі Трампа стосовно Зеленського, але підкреслив, що "важливо поважати суверенітет кожної країни, тому що це сприяє зміцненню демократії".

Трамп намагається висловити свою думку щодо всіх країн, усіх державних політиків. Попросив би президента США припинити цей протекціонізм - сказав президент Бразилії.

Контекст

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.