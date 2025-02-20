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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121128 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181901 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146373 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138099 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116992 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107740 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102962 перегляди

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"Намагається видати себе за імператора світу": президент Бразилії жорстко розкритикував Трампа

Київ • УНН

 • 30502 перегляди

Лула да Сілва розкритикував Трампа за його висловлювання щодо світових лідерів та претензії на світове панування. Президент Бразилії закликав США поважати суверенітет інших країн та припинити протекціонізм.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва піддав жорсткій критиці главу Білого Дому Дональда Трампа на тлі заяв останнього стосовно президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Le Monde.

 Деталі

Він зазначив, що демократія, здобута після Другої світової війни, є параметром і прикладом найкращого правління, "яке ми мали за останні сімдесят років, але Трамп своєю манерою дій намагається "видати себе за імператора світу".

Трамп був обраний, щоб керувати Сполученими Штатами, а не керувати світом

- заявив Лула да Сілва.

Водночас він не сказав, що мова йде про війну росії проти України та нещодавні коментарі Трампа стосовно Зеленського, але підкреслив, що "важливо поважати суверенітет кожної країни, тому що це сприяє зміцненню демократії".

Трамп намагається висловити свою думку щодо всіх країн, усіх державних політиків. Попросив би президента США припинити цей протекціонізм

- сказав президент Бразилії. 

Контекст

Днями глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

 Заяву Трампа також гостро розкритикували лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії. 

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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