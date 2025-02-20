«Пытается выдать себя за императора мира": президент Бразилии жестко раскритиковал Трампа
Киев • УНН
Лула да Силва раскритиковал Трампа за его высказывания в отношении мировых лидеров и претензии на мировое господство. Президент Бразилии призвал США уважать суверенитет других стран и прекратить протекционизм.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг жесткой критике главу Белого Дома Дональда Трампа на фоне заявлений последнего в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
Он отметил, что демократия, добытая после Второй мировой войны, является параметром и примером лучшего правления, «которое мы имели за последние семьдесят лет, но Трамп своей манерой действий пытается „выдать себя за императора мира“.
Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не управлять миром
В то же время он не сказал, что речь идет о войне России против Украины и недавних комментариях Трампа в отношении Зеленского, но подчеркнул, что «важно уважать суверенитет каждой страны, потому что это способствует укреплению демократии».
Трамп пытается высказать свое мнение относительно всех стран, всех государственных политиков. Попросил бы президента США прекратить этот протекционизм
Контекст
На днях глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». По его словам, нынешний рейтинг действующего главы государства обвалился до 4%. В свою очередь сам Зеленский заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.
Заявление Трампа также остро раскритиковали лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Великобритании.