Вице-президент США Вэнс: мы на пороге мира в Европе впервые за три года
Киев • УНН
Джей Ди Вэнс поддержал переговоры Трампа с путиным и выразил уверенность в близком мире. Он также предостерег Зеленского от публичной критики президента США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту переговоров президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным и заявил, что конец войны близко. Об этом Вэнс заявил на Конференции консервативных политических действий, сообщает Reuters, передает УНН.
Как вы собираетесь закончить войну, если не говорите с россией? Я действительно верю, что мы на пороге мира в Европе впервые за три года
Дополнение
Вэнс предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от "атак" на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное "оклеветание" его может привести лишь к обратному эффекту.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц видит возможность урегулирования между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг жесткой критике главу Белого Дома Дональда Трампа на фоне заявлений последнего в отношении президента Зеленского.