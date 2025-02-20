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Вице-президент США Вэнс: мы на пороге мира в Европе впервые за три года

Вице-президент США Вэнс: мы на пороге мира в Европе впервые за три года

Киев  •  УНН

 • 7371 просмотра

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Джей Ди Вэнс поддержал переговоры Трампа с путиным и выразил уверенность в близком мире. Он также предостерег Зеленского от публичной критики президента США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту переговоров президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным и заявил, что конец войны близко. Об этом Вэнс заявил на Конференции консервативных политических действий, сообщает Reuters, передает УНН.

Как вы собираетесь закончить войну, если не говорите с россией? Я действительно верю, что мы на пороге мира в Европе впервые за три года 

- сказал Вэнс.

Дополнение

Вэнс предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от "атак" на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное "оклеветание" его может привести лишь к обратному эффекту.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц видит возможность урегулирования между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг жесткой критике главу Белого Дома Дональда Трампа на фоне заявлений последнего в отношении президента Зеленского.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика

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