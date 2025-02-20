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Трамп хочет мир в интересах россии, Украины, Европы - Вэнс

Трамп хочет мир в интересах россии, Украины, Европы - Вэнс

Киев  •  УНН

 • 1992 просмотра

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Вице-президент США Вэнс заявил, что Трамп стремится не к временному, а к длительному миру в Европе. По его словам, это отвечает интересам всех сторон, особенно американского народа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах россии, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа. Об этом Вэнс заявил на Конференции консервативных политических действий, сообщает ABC News, передает УНН.

Я скажу вам, какие цели руководят политикой Трампа. Это очень просто: он хочет, чтобы убийства прекратились, он хочет принести длительный мир в Европу - он не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась - он хочет принести длительный мир в Европу, потому что президент верит в это, и он абсолютно прав, мир в интересах россии, в интересах Украины, в интересах Европы, но самое главное - мир в интересах американского народа 

- сказал Вэнс. 

Дополнение

Вэнс выступил в защиту переговоров президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным и заявил, что конец войны близок.

Он также предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от "атак" на президента США Дональда Трампа, заявив, что публичное "оклеветание" его может привести лишь к обратному эффекту.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц видит возможность урегулирования между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подверг жесткой критике главу Белого Дома Дональда Трампа на фоне заявлений последнего в отношении президента Зеленского.

Павел Башинский

Павел Башинский

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