Трамп хочет мир в интересах россии, Украины, Европы - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах россии, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа. Об этом Вэнс заявил на Конференции консервативных политических действий, сообщает ABC News, передает УНН.

Я скажу вам, какие цели руководят политикой Трампа. Это очень просто: он хочет, чтобы убийства прекратились, он хочет принести длительный мир в Европу - он не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась - он хочет принести длительный мир в Европу, потому что президент верит в это, и он абсолютно прав, мир в интересах россии, в интересах Украины, в интересах Европы, но самое главное - мир в интересах американского народа