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Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Киев  •  УНН

 • 38323 просмотра

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Команды Украины и США завершают переговоры по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано. Ожидается подписание документа лидерами двух стран в Вашингтоне.

Команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в понедельник, пишет УНН.

Команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Переговоры были конструктивными, почти все ключевые детали финализированы. Мы привержены тому, чтобы завершить это быстро, чтобы приступить к подписанию. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и подтвердить его в Вашингтоне как можно скорее, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на десятилетия вперед

- написала вице-премьер-министр Стефанишина в X.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальные предложения США по соглашению о полезных ископаемых. Президент заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.

Публичная коммуникация между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась.

Советник президента США Майк Уолтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение о редкоземельных металлах.

В то же время Уолтц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Сообщалось, что стороны постоянно обменивались проектами соглашения.

В конце прошлой недели представители США и Украины провели длительные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Axios отметило, что переговоры о полезных ископаемых находятся в "решающем моменте".

Советник президента США Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет новое соглашение с США по украинским полезным ископаемым.

Зеленский назвал условия, при которых он может договориться о сделке с США по полезным ископаемым23.02.25, 22:23 • 69397 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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