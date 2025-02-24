Угода про корисні копалини між Україною та США може бути підписана вже сьогодні - Axios
Київ • УНН
США та Україна планують підписати стратегічну угоду про створення спільного інвестиційного фонду для видобутку мінералів.
Угода між США та Україною передбачає створення спільного фонду для інвестицій у видобуток мінералів і відновлення інфраструктури, а також взаємодію з деокупованими територіями. Очікується, що документ може бути підписаний вже сьогодні. Про це пише Axios, передає УНН.
"США та Україна наближаються до укладення стратегічної угоди про мінерали, яка може принести сотні мільярдів доларів. Проєкт, отриманий Axios, передбачає довгострокову фінансову підтримку України від США, що сприятиме розвитку стабільної та економічно процвітаючої країни", - йдеться у матеріалі.
Крім того, український чиновник повідомив, що угода близька і може бути підписана вже в понеділок.
Деталі
Документ передбачає створення спільного "Фонду інвестицій в реконструкцію", яким управлятимуть обидві країни.
Метою фонду є підтримка економічних проєктів в Україні, зокрема у видобутку мінералів та розвитку портів. Україна має внести $500 мільярдів у фонд, а США отримають частину доходів від видобутку мінералів, нафти та газу.
Цей проєкт також передбачає, що Україна матиме значний внесок у фонд для відновлення країни, а також взаємодію з деокупованими територіями, де зосереджено мінеральне багатство.
Очікується, що документ буде підписаний найближчим часом і стане важливим етапом стратегічного партнерства між країнами.
Хоча угода майже готова до підписання, проєкт не включає конкретних військових зобов’язань США щодо підтримки України, що залишає інтригу щодо подальших кроків.
Така співпраця відкриває нові можливості для економічного розвитку України, залучення інвестицій та відновлення інфраструктури в умовах війни з росією.
Нагадаємо
УНН писав, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.