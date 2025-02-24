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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122023 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182350 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146787 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138403 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117132 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107836 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102978 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Орбан проігнорував переможця виборів у Німеччині та привітав лідерку АдН

Орбан проігнорував переможця виборів у Німеччині та привітав лідерку АдН

Київ • УНН

 • 23893 перегляди

Віктор Орбан привітав Алісу Вайдель з високими результатами АдН на виборах до Бундестагу, але не згадав переможця Фрідріха Мерца. Ультраправа АдН посіла друге місце з 20,8% голосів, подвоївши свій попередній результат.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за підсумками парламентських виборів, привітав лідера Альтернативи для Німеччини (АдН) Алісу Вайдель з високими результатами її партії.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав лідера АдН (AfD) Алісу Вайдель після парламентських виборів. При цьому Віктор Орбан жодним чином не згадав ні консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах, ні Фрідріха Мерца, який найімовірніше стане новим канцлером Німеччини.

АдН, яка є ультраправою в деяких регіонах, посіла друге місце після ХДС/ХСС на федеральних виборах у неділю в Німеччині.

Отримавши 20,8%, Альтернатива для Німеччини подвоїла свій результат на федеральних виборах 2021 року.

Нагадаємо

Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині.

Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня.

Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2.8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.

"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу23.02.25, 22:21 • 28888 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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