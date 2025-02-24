Орбан проігнорував переможця виборів у Німеччині та привітав лідерку АдН
Київ • УНН
Віктор Орбан привітав Алісу Вайдель з високими результатами АдН на виборах до Бундестагу, але не згадав переможця Фрідріха Мерца. Ультраправа АдН посіла друге місце з 20,8% голосів, подвоївши свій попередній результат.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за підсумками парламентських виборів, привітав лідера Альтернативи для Німеччини (АдН) Алісу Вайдель з високими результатами її партії.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав лідера АдН (AfD) Алісу Вайдель після парламентських виборів. При цьому Віктор Орбан жодним чином не згадав ні консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах, ні Фрідріха Мерца, який найімовірніше стане новим канцлером Німеччини.
АдН, яка є ультраправою в деяких регіонах, посіла друге місце після ХДС/ХСС на федеральних виборах у неділю в Німеччині.
Отримавши 20,8%, Альтернатива для Німеччини подвоїла свій результат на федеральних виборах 2021 року.
Нагадаємо
Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині.
Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня.
Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2.8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.
"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу23.02.25, 22:21 • 28888 переглядiв