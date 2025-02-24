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Орбан проигнорировал победителя выборов в Германии и поздравил лидера АдГ

Орбан проигнорировал победителя выборов в Германии и поздравил лидера АдГ

Киев  •  УНН

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Виктор Орбан поздравил Алису Вайдель с высокими результатами АдГ на выборах в Бундестаг, но не упомянул победителя Фридриха Мерца. Ультраправая АдГ заняла второе место с 20,8% голосов, удвоив свой предыдущий результат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по итогам парламентских выборов, поздравил лидера Альтернативы для Германии (АдГ) Алису Вайдель с высокими результатами ее партии.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера АдГ (AfD) Алису Вайдель после парламентских выборов. При этом Виктор Орбан никоим образом не упомянул ни победивший на выборах консервативный блок ХДС/ХСС, ни Фридриха Мерца, который вероятнее всего станет новым канцлером Германии.

АдГ, которая является ультраправой в некоторых регионах, заняла второе место после ХДС/ХСС на федеральных выборах в воскресенье в Германии.

Получив 20,8%, Альтернатива для Германии удвоила свой результат на федеральных выборах 2021 года.

Напомним,

Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии.

Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля.

После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2.8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.

"Немцы устали от политики, лишенной здравого смысла" - Трамп поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг23.02.25, 22:21 • 25704 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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