Орбан проигнорировал победителя выборов в Германии и поздравил лидера АдГ
Киев • УНН
Виктор Орбан поздравил Алису Вайдель с высокими результатами АдГ на выборах в Бундестаг, но не упомянул победителя Фридриха Мерца. Ультраправая АдГ заняла второе место с 20,8% голосов, удвоив свой предыдущий результат.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по итогам парламентских выборов, поздравил лидера Альтернативы для Германии (АдГ) Алису Вайдель с высокими результатами ее партии.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера АдГ (AfD) Алису Вайдель после парламентских выборов. При этом Виктор Орбан никоим образом не упомянул ни победивший на выборах консервативный блок ХДС/ХСС, ни Фридриха Мерца, который вероятнее всего станет новым канцлером Германии.
АдГ, которая является ультраправой в некоторых регионах, заняла второе место после ХДС/ХСС на федеральных выборах в воскресенье в Германии.
Получив 20,8%, Альтернатива для Германии удвоила свой результат на федеральных выборах 2021 года.
Напомним,
Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии.
Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля.
После победы консерваторов на выборах в Германии акции оборонных компаний выросли до 2.8%. Сравнительный индекс Германии прибавил 0.4%, а евро достигло месячного максимума в $1.0528.
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