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Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН

Київ • УНН

 • 21004 перегляди

Після перемоги консерваторів на виборах у Німеччині акції оборонних компаній зросли до 2.8%. Порівняльний індекс Німеччини додав 0.4%, а євро досягло місячного максимуму в $1.0528.

Європейські фондові ринки у понеділок "були обережні", але наразі відомо про зростання німецьких акцій та євро на тлі результатів виборів у Німеччині.

Зафіксовано зростання Порівняльного індексу Німеччини та акцій оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall і Renk.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Finanza Online.

Європейські фондові біржі були обережними після виборів у Німеччині, результати яких загалом відповідали очікуванням. 

Німецькі акції зросли в понеділок, оскільки інвестори привітали результати виборів у Німеччині, які дозволили центристським партіям сформувати коаліцію. 

Порівняльний індекс Німеччини зріс на 0,4%, завдяки виробникам зброї. Акції оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall і Renk зросли від 1% до 2,8% після того, як німецькі консерватори перемогли на національних виборах, як і очікувалося.

Євро виріс до місячного максимуму в $1,0528, перш ніж опуститися на останній угоді на 0,22% вище до $1,0481.

Загалом эвропейські акції зросли, тоді як ф'ючерси на Уолл-стріт також трохи зросли після різкого розпродажу в США в п'ятницю.

Також повідомлялось, що загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,1% станом на 08:10 за Гринвічем, що було спричинено падінням основних матеріалів через зниження цін на метали.

Нагадаємо

За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%

Масові протести у Німеччині: десятки тисяч людей приєдналися до акцій проти "зсуву вправо" 16.02.25, 17:54 • 53571 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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