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ЄС може схвалити конкретні обсяги і рішення по новій оборонній ініціативі для України 6 березня - Каллас

ЄС може схвалити конкретні обсяги і рішення по новій оборонній ініціативі для України 6 березня - Каллас

Київ • УНН

 • 30959 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про широку підтримку нової оборонної ініціативи для України. Конкретні обсяги допомоги та рішення можуть бути ухвалені на саміті ЄС 6 березня.

Нову оборонну ініціативу для України розглянуть на саміті ЄС 6 березня, включно з обсягом такої допомоги, заявила під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ голова дипломатії ЄС Кая Каллас, вказавши, що рішення може бути ухвалено, пише УНН.  

Деталі

"Сьогодні за столом я почула широку підтримку ініціативи (оборонної ініціативи на підтримку України - ред.), у нас не було конкретних цифр в ініціативі, щоб лідери заповнили їх... Сьогодні була широка підтримка принципів, за якими ми маємо рухатися вперед, і я побачила велику готовність за столом зробити це", - сказала голова дипломатії ЄС.

Зі слів Каллас, вона наполягала, щоб питання розглянули на саміті лідерів 6 березня, бо "у нас немає часу".

"Я дійсно наполягала на цьому на 6 березня. Ми можемо ухвалити рішення, тому що важливо також надіслати сигнал про те, що ми здатні це зробити, тому я налаштована позитивно, оптимістично, як би це сказати, щодо цього", - сказала Каллас.

Нагадаємо

Голова Євроради Антоніу Кошта зазначав, що скликає засідання лідерів ЄС 6 березня, де обговорять питання підтримки України та посилення оборони Європи.

Це сталося після того, як голова дипломатії ЄС Кая Каллас анонсувала на сьогодні обговорення нової оборонної ініціативи, щоби підтримати Україну, і обговорення на зустрічі європейських лідерів 6 березня.

У пресі раніше обговорювали суму нової допомоги Україні від ЄС, вказуючи, що вона може бути значною. Це сталося після того, як міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 16 лютого повідомила про майбутній пакет допомоги Україні від ЄС, обсягом, подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу. 

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс визнав наявність "пліток" щодо цифр, але відмовився від припущень, вказавши лише, що ЄС планує надіслати Україні "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги.

ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні до 30 млрд євро - ЗМІ24.02.25, 15:50 • 22518 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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