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ЕС может одобрить конкретные объемы и решения по новой оборонной инициативе для Украины 6 марта - Каллас

ЕС может одобрить конкретные объемы и решения по новой оборонной инициативе для Украины 6 марта - Каллас

Киев  •  УНН

 • 10786 просмотра

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о широкой поддержке новой оборонной инициативы для Украины. Конкретные объемы помощи и решения могут быть приняты на саммите ЕС 6 марта.

Новую оборонную инициативу для Украины рассмотрят на саммите ЕС 6 марта, включая размер такой помощи, заявила во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии ЕС Кая Каллас, указав, что решение может быть принято, пишет УНН.  

Детали

"Сегодня за столом я услышала широкую поддержку инициативы (оборонной инициативы в поддержку Украины - ред.), у нас не было конкретных цифр в инициативе, чтобы лидеры заполнили их... Сегодня была широкая поддержка принципов, по которым мы должны двигаться вперед, и я увидела большую готовность за столом сделать это", - сказала глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, она настаивала, чтобы вопрос рассмотрели на саммите лидеров 6 марта, потому что "у нас нет времени".

"Я действительно настаивала на этом на 6 марта. Мы можем принять решение, потому что важно также послать сигнал о том, что мы способны это сделать, поэтому я настроена позитивно, оптимистично, как бы это сказать, в этом отношении", - сказала Каллас.

Напомним

Председатель Евросовета Антониу Кошта отмечал, что созывает заседание лидеров ЕС 6 марта, где обсудят вопросы поддержки Украины и усиления обороны Европы.

Это произошло после того, как глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала на сегодня обсуждение новой оборонной инициативы, чтобы поддержать Украин, и обсуждение на встрече европейских лидеров 6 марта.

В прессе ранее обсуждали сумму новой помощи Украине от ЕС, указывая, что она может быть значительной. Это произошло после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 16 февраля сообщила о предстоящем пакете помощи Украине от ЕС, в размере, подобном сформированному фонду времен коронакризиса. За шесть лет ЕС, частично в виде кредитов и прямой финансовой помощи, выделил 724 млрд евро на восстановление после коронавируса. 

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал наличие "сплетен" относительно цифр, но отказался от предположений, указав лишь, что ЕС планирует послать Украине "очень сильный сигнал" новым пакетом помощи.

ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине до 30 млрд евро - СМИ24.02.25, 15:50 • 14960 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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