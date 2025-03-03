Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал
Киев • УНН
Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст России время вернуться сильнее. Он отреагировал на письмо Орбана, который требовал прямых переговоров ЕС с РФ по примеру США.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что мир - это не просто прекращение огня, которое даст россии время вернуться сильнее. Так на пресс-конференции во время визита в Молдову он отреагировал на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который требовал "прямых переговоров" ЕС с рф по примеру США, пишет УНН.
Европейский Союз - это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно являются приоритетом, потому что мир без обороны - это иллюзия. (...) Никто больше, чем украинцы, не хочет мира, и, конечно, мы поддерживаем их в достижении этого длительного мира. Мир - это не просто прекращение огня, которое дает россии больше времени, чтобы вернуться сильнее. Мы хотим справедливого и длительного мира
Напомним
В письме к президенту Евросовета Антониу Коште венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС не должен пытаться принять общие выводы по Украине на предстоящем саммите по обороне, который состоится 6 марта в Брюсселе.
Орбан выразил убеждение, что "Европейский Союз - по примеру Соединенных Штатов - должен вступить в прямые переговоры с россией о прекращении огня и устойчивого мира в Украине".