Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Так на пресконференції під час візиту до Молдови він відреагував на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вимагав "прямих переговорів" ЄС з рф за прикладом США, пише УНН.

Європейський Союз - це проект миру, а проект миру означає, що безпека та оборона обов’язково є пріоритетом, тому що мир без оборони - це ілюзія. (...) Ніхто більше, ніж українці, не хоче миру, і, звичайно, ми підтримуємо їх у досягненні цього тривалого миру. Мир - це не просто припинення вогню, яке дає росії більше часу, щоб повернутися сильнішою. Ми хочемо справедливого і тривалого миру - сказав Кошта, коментуючи листа від Орбана, де він вимагав "прямих переговорів" з рф "за прикладом США", а також питання мирних переговорів і саміту у Лондоні.

Нагадаємо

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що ЄС не повинен намагатися ухвалити спільні висновки щодо України на майбутньому саміті з оборони, який відбудеться 6 березня в Брюсселі.

Орбан висловив переконання, що "Європейський Союз - за прикладом Сполучених Штатів - повинен вступити в прямі переговори з росією щодо припинення вогню і сталого миру в Україні".