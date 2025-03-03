Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36182 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60253 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62108 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66217 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77582 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61581 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59460 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127535 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82952 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232786 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13541 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16591 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11245 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26345 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95893 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127535 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232786 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408586 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16697 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23844 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24661 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26555 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76882 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

Київ • УНН

 • 69392 перегляди

Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Він відреагував на лист Орбана, який вимагав прямих переговорів ЄС з рф за прикладом США.

Голова Євроради відповів на листа Орбана щодо війни в Україні і переговорів з рф: що сказав

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що мир - це не просто припинення вогню, яке дасть росії час повернутися сильнішою. Так на пресконференції під час візиту до Молдови він відреагував на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вимагав "прямих переговорів" ЄС з рф за прикладом США, пише УНН.

Європейський Союз - це проект миру, а проект миру означає, що безпека та оборона обов’язково є пріоритетом, тому що мир без оборони - це ілюзія. (...) Ніхто більше, ніж українці, не хоче миру, і, звичайно, ми підтримуємо їх у досягненні цього тривалого миру. Мир - це не просто припинення вогню, яке дає росії більше часу, щоб повернутися сильнішою. Ми хочемо справедливого і тривалого миру

- сказав Кошта, коментуючи листа від Орбана, де він вимагав "прямих переговорів" з рф "за прикладом США", а також питання мирних переговорів і саміту у Лондоні.

Нагадаємо

У листі до президента Євроради Антоніу Кошти угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що ЄС не повинен намагатися ухвалити спільні висновки щодо України на майбутньому саміті з оборони, який відбудеться 6 березня в Брюсселі.

Орбан висловив переконання, що "Європейський Союз - за прикладом Сполучених Штатів - повинен вступити в прямі переговори з росією щодо припинення вогню і сталого миру в Україні".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93