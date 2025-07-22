“Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною”: МЗС Туреччини про майбутні переговори рф і України

Туреччина сподівається, що цього тижня у Стамбулі відбудеться третій раунд переговорів між росією та Україною. Мета Туреччини - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції, передає УНН.

Туреччина усвідомлює свою регіональну відповідальність на найвищому рівні, водночас розвиваючи дружбу у віддалених географічних регіонах. Цього тижня в Стамбулі відбудеться інтенсивний дипломатичний рух. Ми сподіваємося, що цього тижня відбудеться 3-й раунд переговорів між росією та Україною. Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною - сказав Фідан.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу. Рустем Умєров доповів про підготовку обміну та цієї зустрічі.