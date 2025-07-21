Сибіга про зустріч з рф у Стамбулі: Україна наполягає на перемир’ї та готова до перемовин

Україна готова до продовження перемовин із росією, однак чекає на конструктивний діалог та очікує, що делегація росії матиме мандат для вирішення справді важливих питань. У цьому контексті Україна пропонує провести зустріч на рівні лідерів за участі Президента України Володимира Зеленського, президента рф володимира путіна, лідера США Дональда Трампа, європейських лідерів та Президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром європейських і закордонних справ Французької Республіки Жаном Ноелем Барротом, передає кореспондент УНН.

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч з росією в середу. Тож у запитання журналіста, чи вважає глава МЗС, що російська сторона може прибути в середу з пропозиціє відмінити вимоги свого меморандуму, Сибіга відповів: "Прагнемо досягти справедливості й солідарності. Відбулося два раунди, зустрічі в Стамбулі. Ми досягли домовленостей щодо повернення полонених та повернення дітей. Тому з цих міркувань – цей процес важливий і має право на життя"

Щодо його продовження, як зазначив Сибіга, президент Зеленський наголосив, що "ми готові", Україна не є перешкодою у перемовному процесі.

Ми наполягаємо на перемир'ї. Дуже важливо, ... щоби інша сторона мала мандат обговорювати важливі питання: закінчення війни, досягнення перемир'я. Поки що ми цього не бачимо. Тому у нас була пропозиція, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання – провести зустріч на рівні Зеленський – путін за участі президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана і ми вважаємо, що такі зустрічі позитивно вплинуть на подальшу динаміку перемовного процесу