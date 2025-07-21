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Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
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Сибига о встрече с рф в Стамбуле: Украина настаивает на перемирии и готова к переговорам

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Украина готова к продолжению переговоров с россией, ожидая конструктивного диалога и мандата для решения важных вопросов. Предлагается встреча на уровне лидеров с участием Зеленского, путина, Трампа, европейских лидеров и Эрдогана.

Сибига о встрече с рф в Стамбуле: Украина настаивает на перемирии и готова к переговорам

Украина готова к продолжению переговоров с россией, однако ждет конструктивного диалога и ожидает, что делегация россии будет иметь мандат для решения действительно важных вопросов. В этом контексте Украина предлагает провести встречу на уровне лидеров с участием Президента Украины Владимира Зеленского, президента рф владимира путина, лидера США Дональда Трампа, европейских лидеров и Президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром европейских и иностранных дел Французской Республики Жаном Ноэлем Барротом, передает корреспондент УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с россией в среду. Поэтому на вопрос журналиста, считает ли глава МИД, что российская сторона может прибыть в среду с предложением отменить требования своего меморандума, Сибига ответил: "Стремимся достичь справедливости и солидарности. Состоялось два раунда, встречи в Стамбуле. Мы достигли договоренностей по возвращению пленных и возвращению детей. Поэтому из этих соображений – этот процесс важен и имеет право на жизнь"

Что касается его продолжения, как отметил Сибига, президент Зеленский подчеркнул, что "мы готовы", Украина не является препятствием в переговорном процессе.

Мы настаиваем на перемирии. Очень важно, ... чтобы другая сторона имела мандат обсуждать важные вопросы: окончание войны, достижение перемирия. Пока что мы этого не видим. Поэтому у нас было предложение, чтобы мы могли обсуждать такие стратегические вопросы – провести встречу на уровне Зеленский – путин с участием президента Трампа, лидеров Европы, президента Эрдогана, и мы считаем, что такие встречи положительно повлияют на дальнейшую динамику переговорного процесса 

- подытожил он.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду. Рустем Умеров доложил о подготовке обмена и этой встречи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Франция
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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