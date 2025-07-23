Українська делегація зустрілася з Ердоганом перед переговорами в Стамбулі

Українська делегація провела зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перед переговорами у Стамбулі, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Перед зустріччю у Стамбулі української делегації, яку очолює Секретар РНБО Рустем Умеров, прибули до Анкари і провели важливу зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Передали вітання від Президента України Володимира Зеленського - написав Єрмак.

З його слів, Туреччині та Ердогану під час зустрічі висловили вдячність "за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з росією". "Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України", - зазначив Єрмак.

"Ми говорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами", - повідомив Єрмак.

Як повідомило Anadolu, зустріч з Ердоганом у президентському комплексі пройшла за зачиненими для преси дверима.

Також, з його слів, "мали зустріч сьогодні зі старшим радником президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом".

"Конструктивна розмова. Вдячні за зустріч", - наголосив Єрмак.

Доповнення

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі очікуються близько 19 години.

Заплановано, що зустріч відбудеться у палаці Чираган у районі Бешікташ.

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей.