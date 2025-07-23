Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле

Украинская делегация провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Перед встречей в Стамбуле украинская делегация, которую возглавляет Секретарь СНБО Рустем Умеров, прибыла в Анкару и провела важную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Передали приветствие от Президента Украины Владимира Зеленского - написал Ермак.

По его словам, Турции и Эрдогану во время встречи выразили благодарность "за последовательную политическую и безопасностную поддержку Украины на протяжении всей войны с россией". "Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и длительного мира для Украины", - отметил Ермак.

"Мы говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между нашими государствами", - сообщил Ермак.

Как сообщило Anadolu, встреча с Эрдоганом в президентском комплексе прошла за закрытыми для прессы дверями.

Также, по его словам, "имели встречу сегодня со старшим советником президента Турецкой Республики Акифом Чагатаем Киличем и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом".

"Конструктивный разговор. Благодарны за встречу", - подчеркнул Ермак.

Дополнение

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле ожидаются около 19 часов.

Запланировано, что встреча состоится во дворце Чираган в районе Бешикташ.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и РФ в Стамбуле в Турции 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек.