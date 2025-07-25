Со стороны россиян начались первые разговоры о встрече лидеров - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине необходимо завершение войны, которое начинается со встречи лидеров. Украина поднимает этот вопрос всегда, и российская сторона тоже начала говорить об этом, заявил Президент во время разговора с журналистами, пишет УНН.

Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что на позицию москвы влияют операции на ее территории, а не только переговорные процессы.

"Я думаю, что многое удалось с некоторыми шагами на территории россии, некоторыми операциями. Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", - отметил Зеленский.

Дополнение

Украинская сторона на переговорах в Стамбуле обозначила три приоритета: полное прекращение огня, организация встречи лидеров Украины и россии с участием Трампа и Эрдогана, а также продолжение гуманитарного трека. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и ждет политического решения кремля.